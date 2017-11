"Trump ha sido desde el comienzo uno de los presidentes más impopulares, pero tiene un piso de seguidores cercano al 40%, y abajo de eso no va a caer. Eso lo convierte en un problema para los republicanos, ya que no pueden ganar con Trump por el rechazo que genera entre algunos votantes, pero tampoco pueden ganar sin el apoyo de los que están con él. La gran mayoría de senadores y diputados del partido están en contra, pero no saben qué hacer. Un grupo pequeño lo manifiesta abiertamente, pero el resto prefiere mantenerse en silencio", dijo a Infobae Mark P. Jones, investigador del Instituto Baker de Políticas Públicas, en la Universidad Rice.