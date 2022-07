El presidente del Barcelona reconoció que tuvo una reunión con el representante de Cristiano Ronaldo

(Gettyimages)

La continuidad de Cristiano Ronaldo en el Manchester United se está convirtiendo nuevamente en la novela del mercado de transferencias veraniego de Europa. Después de la resolución del futuro de Kylian Mbappé, y el fichaje de Erling Haaland por el Manchester City, ahora el luso acapara el foco de atención después de que la prensa inglesa revelara su intención de abandonar el Old Trafford.

Tras ausentarse de los primeros entrenamientos de la pretemporada, los rumores sobre su salida continúan intensificándose, y con ellos también cuál sería el posible destino. Entre los candidatos suenan con más fuerza el Bayern Múnich y el Chelsea, aunque en el último tiempo increíblemente apareció el Barcelona, histórico rival del Real Madrid en donde el portugués pasó nueve años.

A partir de esa información, el presidente azulgrana fue consultado por esa posibilidad y en su explicación reconoció que tuvo una reunión con su representante, el super agente Jorge Mendes.

Jorge Mendes es el representante de Cristiano Ronaldo (Reuters)

“Tuve una cena el lunes con Jorge Mendes, sí, y hablamos en general del mercado. No pudo venir Alemany (Director Deportivo) pero sí Yuste (Vicepresidente)”, afirmó el directivo en medio de la presentación de Franck Kessie como nuevo futbolista culé.

“¿Cristiano? No voy a hablar de jugadores de los que salieron en la reunión. No voy a decir si me ofreció o no a algún jugador. Siempre es interesante hablar con él, es un gran agente”, explicó Laporta, intentando eludir directamente la pregunta del periodista.

Cabe aclarar que además de a CR7, Mendes también representa otros jugadores como Francisco Trincao y Nico González (jugadores actualmente azulgranas) o Bernardo Silva (del City), que sonó con fuerza en el entorno del Camp Nou.

Cristiano Ronaldo no se presentó al primer entrenamiento del Manchester United (Reuters)

“No voy a hablar de jugadores en un sentido ni en otro, podría malinterpretarse. Todos los futbolistas se merecen un respeto. No aporta nada a los intereses del Barça. Tenemos que respetar a los jugadores que tienen contrato con otros equipos”, sentenció Laporta tras una nueva inquietud de otro cronista sobre las especulaciones sobre Cristiano Ronaldo.

El máximo goleador de la historia de la Champions League tiene contrato con los Red Devils hasta el 30 de junio del 2023 pero, según informaron los medios ingleses, su deseo es emigrar del club después de quedar excluido de participar de la máxima competencia europea de clubes al quedar sextos en la Premier League.

Al parecer, el luso, de 37 años, quiere seguir compitiendo al máximo nivel en lo que le queda de su carrera y, con el Mundial de Qatar 2022 en el horizonte, desea llegar completamente en forma para afrontar ese evento, que podría ser el último, de la mejor manera posible.





