Pep Guardiola sorprendió al mundo del fútbol al elegir al mejor pateador de tiro libres de la actualidad

Pep Guardiola catalogó a James Ward Prowse como el mejor pateador de tiros libres

Lionel Messi (PSG), Aleksandar Kolarov (Inter), Bruno Fernandes (Manchester United), Marco Reus (Borussia Dortmund), Toni Kroos (Real Madrid) y Kevin De Bruyne (Manchester City) son algunos de los primeros nombres que se le vienen a la cabeza a los amantes del fútbol a la hora de hablar de un especialista a la hora de ejecutar un tiro libre. Sin embargo, Pep Guardiola sorprendió al mundo del fútbol al elegir a su favorito.

“Ahora mismo, James Ward-Prowse es el mejor lanzador de faltas del mundo, sin duda. Pero el hecho de que sea tan bueno en esto, quizás ha hecho que muchos no vean del todo lo bueno que es en todos los otros aspectos”, manifestó públicamente el estratega español.

El mediocampista del Southampton de 27 años y que suele ser convocado por Gareth Southgate para formar parte de la selección inglesa es una de las principales figuras de la Premier League producto de su certeza a la hora de conectar un balón detenido.

James Ward-Prowse, una de las principales figuras del Southampton (REUTERS/Tony Obrien)

Pese al andar irregular de los Santos en el torneo local (con 25 unidades aparece en el puesto 12, a 32 unidades del líder Manchester City), el volante lleva convertidos 6 goles y brindó 5 asistencias en 23 presentaciones.

Aunque es una de sus principales armas, James Ward-Prowse no dudó en contar su secreto a la hora de patear un tiro libre: “Es una técnica que tengo de manera natural. Cuando empecé a tirar faltas observé a muchos jugadores de todo el mundo con diferentes técnicas y acabé haciéndolo a mi manera. Cuando le pego al balón doy un pequeño salto para hacer que el balón baje tras pasar la barrera. Darle ese efecto hacia abajo es una parte muy importante de por qué marco tantas faltas”.

En total lleva 12 goles de tiro libre a lo largo de su carrera, lo que lo posiciona como el segundo mejor en la historia de la Premier League junto a Gianfranco Zola (Chelsea) y Thierry Henry (Arsenal). El primer puesto es justamente para uno de sus principales espejos: David Beckham. El ex United y actual propietario del Inter Miami lidera con 18.

“Copié cada corte de pelo, quería sus botas, usar su número... Era el futbolista al que más admiraba y tuvo gran influencia sobre mí. Me inspiró para lanzar libres directos”, expresó en su momento. Y luego, añadió: “He perdido la cuenta de la cantidad de personas que han mencionado las similitudes entre nuestras técnicas, pero hay diferencias. Sé que Beckham tenía un gran movimiento de brazos y que se inclinaba un poco más hacia atrás. No estaba tan encorvado sobre la pelota. Yo, cuando golpeo, tiendo a saltar para forzar ese movimiento hacia arriba y hacia abajo. Cuanto más he desarrollado mi técnica, más he encontrado mi propia forma de hacerlo”.

SEGUIR LEYENDO: