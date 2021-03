Axel Caniggia, el hijo del Pájaro, dio detalles de su vínculo especial con Maradona: “Me crio como a un hijo y me hizo entender cuál era mi camino”

Axel Caniggia le entregó la obra en persona a Lionel Messi

Es el hijo menos mediático de la familia Caniggia. Axel, de 31 años, comenzó a hacer sus primeras apariciones gracias a su amor por el arte y las distintas obras que le entregó a varias personalidades del deporte o del espectáculo mundial. El hermano mayor recordó sus años cuando era chico y la influencia de su padre para ser el artista que es hoy.

“Mi padre, de niño, tenía dos talentos: el dibujo y el fútbol. El segundo se hizo cargo. Yo, en cambio, heredé el primero de él. Nadie lo sabe, pero se habría convertido en un gran artista si no hubiera sido futbolista“, contó Axel en charla con el periodista Gianluca Di Marzio. Y agregó sobre la influencia que pudo aprovechar en Italia: “Cuando era niño, cuando estaba con mi padre, pude estudiar arte. En Roma me enamoré de Miguel Ángel y Leonardo, luego volví muchas veces incluso en los años siguientes. Si mi padre no hubiera jugado en la Serie A en mis años de formación, probablemente no sería quien soy hoy“.

En una de sus última obras, tuvo el privilegio de realizar un trabajo para Messi y se lo entregó de forma personal en el Camp Nou. “No solo he tenido el honor de retratar a Maradona, sino también a Leo: nos conocimos en un partido del Barcelona, no es tan expresivo pero me agradeció el regalo y mi trabajo”, rememoró al respecto. En el dibujo se ve al astro argentino abrazando a su hijo Thiago y dándole un beso en la mejilla.

Axel con De Niro (Foto: @claudiocaniggia7)

Además, reconoció que nunca sintió la presión de Claudio para que se incline por alguna carrera en especial. “Siempre me dijo que hiciera lo que me hiciera sentir feliz. Nunca me obligó a jugar al fútbol, aunque de niño pasaba mucho tiempo jugando con él”, reveló el mayor de los hermanos Caniggia. Actualmente está en Marbella a la espera que su padre pueda viajar a Europa para reencontrase con él: “Ahora está en su casa en Argentina, esta pandemia no nos deja vernos, espero poder abrazarlo de nuevo el próximo verano“. El Pájaro, como un padre emocionado, compartió la entrevista en sus redes sociales.

Por otro lado, recordó la influencia que tuvo de Pelusa durante su progreso como artista: “Crecí con dos mitos del fútbol argentino: mi padre y Maradona. Diego era amigo de la familia y me crio como un hijo. No en vano, fue el protagonista de muchos de mis cuadros”.

La influencia del Diez fue clave para que decidiera seguir dibujando y poder abrir su propio emprendimiento de obras. “Para mí Diego fue el artista con A mayúscula, nadie ha abrazado tantos niveles artísticos como él. Tengo que agradecerle: en 2010, en mi primera exposición en Buenos Aires, vino a verme. Nunca olvidaré ese día: me felicitó y me empujó a continuar, haciéndome entender que ese era mi camino“, reconoció Axel.

Para cerrar, anunció que su próxima obra será muy especial: “Me pidieron que pintara un cuadro de mi padre y Maradona. Se exhibirá en una importante exposición. Me emociona, sé que mi padre ha perdido a un verdadero amigo y esta es mi forma de homenajearlos juntos“.

