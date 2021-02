Luis Suárez respaldó a Lionel Messi tras la filtración de su contrato: “No entiendo tanta maldad”

Luis Suárez se fue del Barcelona y ahora es el goleador del torneo y figura en el líder Atlético Madrid (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Una noticia sacudió al Barcelona y todo el mundo del fútbol. Hace algunos días salieron a la luz los detalles del contrato que firmó Lionel Messi con el Barcelona en el 2017 y que finaliza a mediados de este año. El mismo le da la posibilidad al argentino de percibir hasta 555.237.619 euros brutos durante cuatro temporadas en caso de cumplir todos los objetivos.

Ante este escenario, el futbolista querellará a los cinco dirigentes que estaban al tanto sobre este vínculo: el por entonces presidente Josep Maria Bartomeu; el ex vicepresidente deportivo, Jordi Mestre; el actual director general, Òscar Grau; el presidente de la junta gestora del club y entonces presidente de la comisión económica, Carles Tusquets, y el jefe de los servicios jurídicos del club, Romano Gómez Ponti.

Una de las personas que salió en defensa de La Pulga fue Luis Suárez, quien fuera su fiel compañero durante su estadía en el club catalán y ahora es una de las grandes figuras del Atlético Madrid, actual líder de La Liga.

“Me sorprendió, no le veo ningún motivo. No entiendo que la gente tenga tanta maldad de sacar algo tan privado de una persona. Un jugador no está por encima de un club pero lo que ha hecho Messi por el Barça no se lo ha dado ningún jugador a ningún club”, explicó el uruguayo en diálogo con El Transistor de Onda Cero.

Pese a la distancia, el vínculo entre el Pistolero y el rosarino sigue muy fuerte: “Esta tarde he hablado con él, estaba muy contento por la victoria por Copa del Rey. Está a un nivel espectacular, es el mejor del mundo”. Además, ante la consulta sobre su futuro, recalcó: “Messi se retirará donde él quiera, él podrá decidir ya sea en el Barcelona, en Argentina o donde sea”.

Luis Suárez defendió a su amigo Lionel Messi

Suárez, además, aprovechó la ocasión para aclarar que ni él ni la Pulga tenían injerencia en las decisiones que tomaba la dirigencia azulgrana: “Messi y yo no tomábamos decisiones en el Barça. Claro que echo de menos a Messi, estábamos muy juntos y se extraña charlar con él”.

“Estoy muy orgulloso de mi paso por el Barça; quizá parte de la gente olvidó muy pronto lo que hice allí”, soltó el actual Pichichi del torneo español con 14 gritos. Además, le envió una indirecta a los mandatarios Culé: “Lo que me deja tranquilo y feliz es sentirme valorado. Mucha gente que pensaba que era fácil jugar en el Barcelona y hacer 20 goles por temporada. No es fácil, tienes la presión. Que me valoren hoy en día, los goles que hice, fue por mérito propio, que uno tiene calidad para seguir estando en la elite y no por tener al mejor jugador del mundo al lado”.

“Yo perfectamente podía haberme quedado en el Barcelona, pero creía en mis condiciones, puedo terminar jugando, pero a la mínima que le vaya mal al equipo y Suárez sea titular, a quién van a atacar, a Suárez. Necesitaba un cambio por orgullo propio y por demostrar lo que valgo”, añadió sobre el tema.

Por otra parte, dejó en claro la ilusión que tiene el Colchonero por alzar su primera Orejona. “Me ilusiona la Champions porque el Atlético no la ha conseguido nunca y entrar en la historia del club sería muy lindo. El Atlético siempre está luchando contra el Real Madrid y el Barcelona, y en el Barça si no ganas es un desastre. La presión es constante, por eso me siento orgulloso de los años que estuve rindiendo al máximo”. Los dirigidos por el Cholo Simeone enfrentarán en octavos de final al Chelsea, ahora comandado por Thomas Tuchel.

