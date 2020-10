Josep Maria Bartomeu desmintió a Gerard Piqué tras la feroz crítica a la dirigencia

El FC Barcelona no logra salir de los conflictos extradeportivos. Cuando parece que se desactiva una bomba, rápidamente se activa otra y así es desde hace casi 10 meses, cuando se destapó uno de los problemas más mediáticos que continúa resonando hasta hoy.

El 16 de febrero el Barcelona fue denunciado por haber contratado a una empresa para crear estados de opinión en las redes sociales a favor de la directiva de turno y en contra de oponentes políticos e incluso de algunos futbolistas del club.

Este viernes, Gerard Piqué habló públicamente del tema y rompió el su silencio en una entrevista con La Vanguardia, en donde también se refirió a la situación que vive Lionel Messi y las rebajas salariales que propuso la institución. Ahora, Josep Maria Bartomeu, presidente culé, salió a desmentir sus críticas.

Piqué habló sobre el tema en la previa del Clásico

“El tema de las redes sociales. Yo, como jugador del Barça, veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar, ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad…”, consideraba el defensor central del Barcelona.

“Le pedí explicaciones y lo que me dijo (Bartomeu) es ‘Gerard, yo no lo sabía’. Y me lo creí. Pues después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club”, explicaba el referente azulgrana haciendo alusión a Jaume Masferrer.

“Me duele mucho. Lo digo aquí porque se lo dije antes personalmente al presidente. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Es doloroso? Sí. ¿Puedo hacer algo más? Pues no. Mi relación con el presidente puede ser cordial pero hay cosas que quedan”, sentenció.

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu le contestó a Piqué - EFE/

Además de hablar sobre lo que será su futuro al frente del club y la incertidumbre que se vivió con Lionel Messi durante el mercado de transferencias, Josep Maria Bartomeu se tomó unos minutos para desmentir las declaraciones de Gerard Piqué, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo tras una reunión institucional.

“Lo queremos (a Piqué), pero no es cierto que el club, como él dijo gastara dinero para criticar a jugadores en las redes sociales. Una auditoría así lo confirma. Y no lo digo yo, lo dice la auditoría. Estoy muy contento de que haya renovado y adaptado su salario a los ingresos del club. Y, como he dicho en el caso de Messi, no voy a discutir con los jugadores en público. Tienen mis puertas abiertas y a veces voy a sus casas”, remarcó.





