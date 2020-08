El Barcelona quiere convertirse en un grupo de medios: “Nuestra referencia es Disney, no el Real Madrid”

El Barcelona comenzó una renovación digital para competir con gigantes del entretenimiento (Reuters)

La tecnología ha modificado por completo el entretenimiento en el mundo. Los servicios de streaming siguen creciendo debido al visto bueno de los usuarios que han descubierto en ellos una comodidad única que ha obligado a diversas compañías ha modernizarse para no quedarse atrás y en este contexto el deporte no ha quedado al margen.

Las dirigencias de los principales clubes del mundo se vieron obligados a modificar sus mentalidades para seguir compitiendo en un escenario en donde todo está a la alcance de la mano y lo que no esté allí será entonces descartado. El FC Barcelona es por su historia uno de los clubes más populares del planeta y la dirigencia pretende entonces que sea líder en la innovación digital, por lo que ya ha diseñado una estrategia a futuro para que sus aficionados en todo el planeta encuentren formas nuevas de vivir experiencias únicas a distancia.

Dídac Lee, jefe del área digital del club, analizó en diálogo con Off the Pitch, este nuevo mundo que intentan conquistar digitalmente: “Para mí, el punto de referencia siempre ha sido Disney porque hay muchos paralelos entre Disney y el Barça. Disney tiene sus propios parques, nosotros tenemos el estadio Camp Nou. Producen animaciones, nosotros también producimos nuestro contenido. Tienen mercadería, tenemos mucha mercadería. Ellos tienen Mickey Mouse y nosotros tenemos nuestras estrellas de fútbol”. Es por eso que el objetivo de la institución catalana es transformarse en un grupo de medios, para de estar manera ampliar el abanico de opciones de experiencias para los fans, quienes hasta hace algunos años se limitaban a ver un partido en el estadio o por televisión.

Barcelona tiene más de 350 millones de seguidores en todos sus canales (Reuters)

“Normalmente, los clubes antes teníamos un canal de televisión que hablaba de nuestro club. Ahora hemos comenzado a producir contenido en la intersección del deporte y el entretenimiento. Por lo tanto, no solo el contenido relacionado con el fútbol y el Barça, sino incluso el contenido que está tangencialmente conectado y no necesariamente para los fanáticos del Barça. Nuestra idea no es llegar sólo a nuestros fanáticos del Barça, sino poder encontrar nuevos fanáticos”, explicó Lee.

Actualmente Barça TV es el lugar en donde cualquiera puede ingresar para encontrar contenido On Demand sobre el club y sus equipos, y en este marco el dirigente aplaudió la creación de la membresía culers que tiene un costo de 29,99 euros al año. Quien pague ese abono accederá no sólo a descuentos en entradas, paquetes o productos, sino que además a programación y videos exclusivos. A su vez, el Barcelona tiene también su propia productora Barça Studios, que se encarga de seguir generando material para los usuarios.

Lee explicó que actualmente el club está haciendo una especie de monitoreo de sus seguidores para poder separarlos entre aquellos que residen en España y cuentan con la posibilidad de pagar un abono para ver al equipo, y los millones que están en otros países y apenas pueden soñar con viajar a Cataluña. Este trabajo le permitirá brindar más y mejores opciones a sus fans.

El Barcelona quiere tener su propia plataforma de contenido (Reuters)

El siguiente paso, según Lee, es consolidar una plataforma única en donde todo esté disponible y sus seguidores apuesten por ésta en lugar de otras: “Esto es algo muy importante de entender porque estamos muy contentos y muy agradecidos de trabajar con las principales plataformas del mundo como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Pero junto con este esfuerzo de trabajar con plataformas de terceros, también queremos tener nuestra propia plataforma también”.

Como el Barcelona no parece ser e único club que tiene esta visión, hay otros como el PSG, el Real Madrid o el Manchester United, el jefe del área digital del conjunto azulgrana, cree que dentro de algunos años se verá un cambio radical: “En mi opinión, cada club será una compañía de medios, pero no de la misma manera. El Barça es una marca global y otros clubes con marcas globales probablemente pueden hacer lo mismo. Pero para el club deportivo en mi ciudad natal, Figueres, que tiene una población de 50.000, no tiene sentido comenzar un programa de dibujos animados porque esto está más relacionado con la marca y no la actividad deportiva”.

Para Lee esta revolución traerá grandes ganancias a las arcas de la institución. Según sus estimaciones triplicarán los ingresos en el área digital que actualmente situada en 100 millones de euros.

Tener a Lionel Messi para el Barcelona es como tener a Mickey Mouse para Disney (EFE)

Al ser consultado con qué tipo de contenido preparan, el dirigente mencionó el éxito de la serie Match Day que está disponible en Netflix como un posible disparador, pero descartó la opción de crear una plataforma para ver los partidos de fútbol On Demand. Esto se debe a que los derechos televisivos son comercializados por La Liga y vendidos a diversas señales en todo el planeta, aunque adelantó que podrían llegar a un acuerdo en algunos años para al menos probar un nuevo modelo.

“Estoy seguro de que en 30 años tendremos la versión número 31 de Barca TV +. Tal vez el nombre cambie, tal vez la tecnología sea diferente, tal vez usaremos gafas de realidad virtual para ver el contenido, ¿quién sabe? Pero se mantendrá el mismo concepto de conectar al club con los fanáticos directamente a través de una plataforma de transmisión de contenido”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El nuevo fichaje del Barcelona que aún no jugó en el club y al que ya quieren comprar por una oferta millonaria

Wayne Rooney culpó a Alex Ferguson por las finales perdidas del Manchester United ante el Barcelona: “Fue suicida”