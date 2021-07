Rogelio Funes Mori, la apuesta del “Tata” Martino que hace olvidar al “Chicharito” Hernández

(REUTERS/USA TODAY/Kelvin Kuo)

Gerardo Martino está convencido de que convocar a Rogelio Funes Mori para jugar con la Selección mexicana ha sido una de las mejores decisiones de este verano. El técnico argentino ha elogiado en múltiples ocasiones al también delantero de Rayados y lo ha defendido frente a los críticos y los escépticos.

Algunos expertos y aficionados siguen sin estar satisfechos con Funes Mori, consideran que su lugar ya estaba ocupado por Javier ‘Chicharito’ Hernández o por algún futbolista más joven que pudiera aprovechar la Copa Oro como una oportunidad para curtirse y poner a prueba sus habilidades.

Pero el ‘Tata’ no dio mucha consideración a ninguna de esas opciones y tan pronto se supo que Funes Mori estaba terminando su proceso de naturalización, el estratega comenzó su cortejo. Convencer a la estrella del Monterrey no fue un gran reto pues Funes Mori ya tenía la esperanza de jugar con el Tri, pero había otros que no compartían su entusiasmo.

Conforme los rumores de una posible integración de Funes Mori se hacían más frecuentes, la conversación alrededor de la Selección mexicana pareció convertirse en un duelo del Viejo Oeste entre en el ‘Chicharito’, el ‘Tata’ y el ‘Mellizo’. Aunque los únicos que parecían intercambiar miradas fulminantes eran Hernández y Martino, quienes desde hace rato ya tenían sobre ellos muchos conflictos y desacuerdos.

A Martino se le criticaba de la falta de transparencia respecto a no convocar a Hernández. Ya era de conocimiento de todos que se debía por una serie de comportamientos e indisciplinas que tanto Martino como Yon de Luisa no estaban dispuestos a perdonar, pero de todas maneras para algunos como David Faitelson o José Ramón Fernández era frustrante que el Tri y la FMF se movieran con tanto sigilo.

Por otro lado, Javier Hernández decía ser una persona diferente. Su fichaje al LA Galaxy lo había convertido en un persona diferente y también en un jugador que se parecía mucho más al goleador histórico que todos conocen y aman. Sin embargo, sus múlitples comentarios y entrevistas con la prensa no fueron suficientes para convencer a Martino.

Es aquí donde entra Funes Mori. Su carta de naturalización por fin llegó y en menos de una semana ya era prácticamente oficial que sería parte del conjunto nacional que disputaría las competencias de verano. Muchos reconocen que es buen jugador, su desempeño lo ha vuelto una figura popular con su club y su afición, aunque constantemente también se dice que no es necesariamente especial.

Algunos preferirían ver un rostro más fresco como Roberto de la Rosa. Centro delantero del Pachuca que a sus 21 años no solo fue desestimado por Gerardo Martino, sino también por Jaime Lozano para los Juegos Olímpicos, a pesar de que fue uno de los más destacados en la Liguilla pasada, y que ya ha tenido experiencia con otras Selecciones Nacionales con límite de edad.

Muchos consideran que los goles de Funes Mori no valen mucho pues han sido frente a Nigeria y Guatemala, selecciones que no se consideran peligrosas para la Selección mexicana, aunque hay otros que señalan que seria peor que no tuviera anotaciones. La gestión del Tricolor siempre ha sido polémica, opaca y complicada y los resultados toman tiempo para poder apreciarse.

