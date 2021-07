El emotivo mensaje de Hugo Sánchez a JJ Macías para comenzar su aventura en España

(Foto: Twitter/ @alan_baron/@Leon_Iturbide)

José Juan Macías es el nuevo delantero del Getafe. Hoy por la mañana, el mexicano fue presentado oficialmente como nuevo integrante del conjunto azulón. En su primera conferencia de prensa el goleador histórico de Chivas recibió una calida bienvenida con halagos y saludos, pero también quedó claro que se esperan grandes cosas de él.

Una de las primeras cosas que hicieron los periodistas ibéricos fue comparar a Macías con Hugo Sánchez, sobretodo por el impresionante debut que hizo el exfutbolista con su llegada a España y su récord de anotaciones.

“Estás hablando del mejor jugador en la historia de México (Hugo Sánchez), a mi parecer, otros tendrán otros comentarios, pero yo vengo a hacer lo mío. Confío mucho en mi capacidad y voy a hablar dentro del campo”.

Hace unos días JJ se reunió con el mísmisimo “Pentapichichi” en una cena en Madrid. Hugo Sánchez le dio la bienvenida a España y le compartió algunos consejos para que aproveche al máximo esta experiencia. Además en un video difundido por ESPN, el goleador histórico le dedico un mensaje de aliento.

(Foto: Instagram/jjmacias9)

“El fútbol español es especial, el fútbol europeo es diferente y si aprovechas la oportunidad de triunfar aquí en el futbol europeo pues ya indudablemente cumplirás ese deseo que tanto querías de venir a jugar por acá. Así que está en tus manos JJ.

Tu calidad, tu talento, tu educación, tu cultura, tu familia, tus padres son los que te han ayudado para que estés aquí en España y con la oportunidad de triunfar y seguir tu camino del éxito, ¡suerte!”.

Por otro lado, también se le preguntó por Javier Hernández y si, el también forjado en Chivas, era uno de sus referentes.

“Javier Hernández, ‘Chicharito’ es un referente para nosotros los mexicanos, por la gran trayectoria que ha hecho y sí he tenido contactos con bastante de ellos. Todos los demás, como Héctor Herrera, Andrés Guardado, Diego Laínez, que desde chiquito juego con él en diferentes categorías de la selección y me platica del gran nivel que se sabe en todo el mundo de LaLiga, top tres, top dos, creo que son grandes referentes y hay que ser igual o mejor que ellos”.

También le preguntaron por su nuevo entrenador, Míchel, y cómo será la dinámica tomando en cuenta que antes fue su rival cuando dirigió a Pumas hasta julio de 2020.

El entrenador Míchel (GETAFE CF)

“Me sufrió como rival y ahora le tengo como mister. Me dijo que me conocía bien y me dio su confianza. Quiero recalcar la confianza que me dio Míchel antes de venir aquí. Es una grandísima persona”, indicó.

JJ aprovechó la oportunidad para hablar sobre sus habilidades y lo que estaría aportando al equipo: “Soy un jugador que mi principal virtud es el gol. Tengo olfato. Tengo cualidades de habilidad y técnica. Soy un jugador para delante con convicción”.

Macías dijo conocer y admirar a Jaime Mata y a Vitolo, a quien veía por televisión cuando jugaba en el Atlético de Madrid. “Entre muchos más, hay grandes jugadores y sin duda voy a hacer una gran sinergia con ellos”.

“Desde pequeño esto fue un sueño y ahora es una realidad que hay que afrontar. Si estoy aquí es que he hecho bien las cosas desde pequeño. Ahora espero tener una grandísima pretemporada para llegar con todo a la temporada. Es una meta que me propuse. Es buenísimo para mí estar en la mejor Liga. Me veo jugando en el Getafe y haciendo muy bien las cosas. Estoy convencido de que vamos a hacer cosas buenas. Tenemos un buen equipo y un buen entrenador”, mencionó.

El delantero mexicano Macías jugará cedido en el Getafe la próxima temporada. (GETAFE CF)

Por esas mismas razones, Macías considera que sus nuevos compañeros lo han tratado muy bien desde que llegó, muchos de ellos incluso le han ofrecido su ayuda en caso de que necesite algo. “Me han dado una gran bienvenida. No los conocía en persona, pero es un gran vestuario. Me han recibido muy bien”, concluyó.

Por último, el goleador histórico de las Chivas habló sobre su reciente lesión y dijo que aunque ya está recuperado, en su momento no contaba con lo necesario para ir a Tokio 2020 e incluso externó que “le da igual” las críticas que ha recibido por no acudir a los Juegos Olímpicos.

“Me da igual lo que digan los medios en mi país, y en todas partes. Yo sé quién soy y solamente los que están alrededor de mí saben lo qué ha pasado. Entonces, lo que se diga o deshaga fuera de, no es de mi incumbencia”, externó Macías en su primera conferencia como futbolista del Getafe.

“No iba a llegar a los Juegos Olímpicos, fui sincero con el profe Jaime (Lozano). Él como persona es grandísima persona y obviamente lo entendió. Yo quería recuperarme porque tenía como una seguidilla de la misma lesión y quería como cortar esa racha, pero estoy muy bien. Ahora, ya mañana, me empiezo a incorporar poco a poco con el equipo, pero ya estoy bien”, externó Macías en su primera conferencia como futbolista del Getafe.

SEGUIR LEYENDO: