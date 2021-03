Cristiano Ronaldo falló un mano a mano increíble: la comparación con el de Gonzalo Higuaín ante Alemania

El marcador señalaba que apenas iban 20 minutos de la final entre la Argentina y Alemania del Mundial de Brasil 2014 cuando Bastian Schweinsteiger, sin pensarlo demasiado, soltó un pase hacia atrás en búsqueda de Manuel Neuer que terminó siendo un obsequio para Gonzalo Higuaín. Aquella jugada sigue estando presente en los seguidores de la albiceleste y en la cabeza del delantero que ahora juega en la MLS y esta semana volvió a la mente de todos gracias a Cristiano Ronaldo.

Es que después del decepcionante empate 2-2 del sábado en Serbia, Portugal regresó al camino del triunfo al imponerse 3 a 1 en su visita a Luxemburgo, con un gol importante del artillero de la Juventus que además dilapidó una oportunidad única cuando el duelo estaba 2-1 y restaban menos de 15 minutos para el final.

CR7 se encontró con la pelota por un pase atrás de un rival que no había advertido su presencia y tras desprenderse del balón se tomó la cabeza entendiendo de la gravedad de su falta de atención. El luso, al igual que Higuaín, tomó el esférico, avanzó algunos metros, pero a diferencia del argentino, levantó la cabeza y se tomó un tiempo más para definir.

El mano a mano de Gonzalo Higuaín ante Manuel Neuer en la final de Brasil 2014

Mientras que el disparo cruzado del Pipa, que optó por un remate potente aprovechando el pique, se fue lejos del arco de Neuer, Cristiano sí tuvo destino de gol, pero fue el arquero el que le ahogó el grito con una tapada fantástica. La comparación entre ambas acciones son obvias, pero que Ronaldo tampoco haya podido cerrar la acción con una celebración, denota que a veces las jugadas que parecen más sencillas son las más complicadas.

Justamente esto había señalado el delantero argentino surgido de River en una entrevista en 2019: “Fue una jugada inesperada, me tocó estar ahí y lamentablemente no lo pude concretar”, recordó en diálogo con Fox Sports en ese entonces: “Definí con lo primero que se me vino a la cabeza, no sé si hoy volvería a hacer lo mismo”. “Me agarra saliendo y de espalda. Me la dio un defensor a 15 metros y apenas me giré tenía el arco enfrente”, aseguró el delantero del Inter de Miami con una frase que en ese momento despertó la polémica: “Se ve más fácil de lo que era”.

Toni Kroos, campeón con Alemania de aquel mundial, recordó ese mano a mano en durante una entrevista en 2015 al sitio web de la FIFA: “Era más o menos el minuto 20 de partido y el resultado era de 0 a 0. ¡Menos mal que Higuaín mandó la pelota al banderín del córner!. No, estas cosas pasan constantemente. Es algo muy normal. Naturalmente, Argentina tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador. Nosotros también tuvimos una o dos a lo largo del encuentro. Fue un choque muy igualado, y al final tuvimos la suerte del campeón. Y todos felices de que así fuera”.

El ex delantero del Napoli, Real Madrid y Juventus, entre otros, quedó marcado por aquella oportunidad desaprovechada en la final y en marzo de este año, en diálogo con ESPN habló sobre las críticas que recibe por eso: “He visto a otro jugador errar goles fáciles y no lo han matado como a mí”, y agregó: “En Argentina están esperando que te vaya mal, no se ponen contentos de que te vaya bien”. Sin embargo, aclaró que quienes apuntan contra él suelen manifestarse en las redes sociales, pero nunca en persona: “Siempre que he vuelto a Argentina jamás nadie me dijo nada malo. Al contrario, fueron solo elogios y abrazos. Ahí te das cuenta que son los machos de atrás de una computadora o cuando están en grupito. Cuando están solos, gracias por todo. Y cuando no está, es fácil, qué muerto que sos”.

