“Soy un ser humano”: Chicharito se defendió por negar autógrafo a un niño

Javier Hernández Balcázar fue uno de los personajes situados en el ojo del huracán en la semana más reciente. Y es que el canterano de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara fue objeto de críticas luego de que un par de videos suyos, donde le negó el autógrafo a un niño y tiró al suelo una bandera de México, se volvieron virales en sus redes sociales. Ante ello, trató de aclarar los motivos de sus actos.

Por medio de su cuenta verificada de Instagram, en vísperas de enfrentar al Sporting Kansas City en la MLS, el exseleccionado nacional realizó una transmisión en vivo para brindar detalles acerca de los materiales que causaron polémica. En ese sentido, se defendió de las críticas al asegurar que el momento donde le negó el autógrafo a un infante fue sacado de contexto.

“Le pido mucho perdón a él y su familia. Soy humano, muy pasional y la gente que me conoce lo sabe. Cuando lo vi saltar y estaba cerca con los de seguridad le dije que no porque yo estaba viendo más gente allá adelante a la que le quería firmar. Se vio un poco rudo porque habíamos perdido un partido con un rival directo para clasificar a playoffs y mis emociones estaban así, pero después traté de tomarme fotos con toda la gente”.

En ese sentido, el atacante del Galaxy justificó su actitud con el estrago emocional que le causó haber perdido por la mínima diferencia ante el FC Dallas. Cabe mencionar que el equipo texano ocupa el cuarto lugar de la Conferencia Oeste de la MLS y se encuentra en la zona de clasificación, mientras que el equipo angelino pelea la novena posición, es decir, a dos peldaños de los equipos privilegiados.

De igual forma, ante el revuelo manifestado en las redes sociales por su actitud con el menor de edad, aclaró que buscará ponerse en contacto con la familia del aficionado para compensar su desatención con una convivencia, invitándolo a un partido o regalándole una camiseta firmada.

“Soy un ser humano, soy Javier Hernández y no lo hice porque me sienta más o menos. Es parte de esto, las emociones están ahí y siempre trato de no faltar el respeto a nadie. Esto es lo bonito de la vida, aprender porque todos vamos a cometer errores (...) la mayoría del tiempo he tratado de ser servicial y entregado con la gente. Muy pocas veces he dicho que no a los autógrafos”

Por qué Chicharito Hernández tiró una bandera de México al piso

Otro de los gestos que causó polémica fue el material donde, en apariencia, tiró una bandera de México al piso después de haberse negado a firmarla. En ese sentido, reconoció su decisión de no estampar su rúbrica desde que vio el lábaro patrio, aunque atribuyó su caída a una distracción suya y del aficionado que se la hizo llegar.

“Yo no sabía que la bandera solamente la tenía yo agarrada. Normalmente no me fijo si la están agarrando o no. Cuando decido no firmar la bandera la paso, no la tiro, para irme a lo otro y pensé que la estaba deteniendo la otra persona (...) siempre estaré agradecido con mi país, el 99% de la gente que amo vive ahí. Es un hecho desafortunado que se sacó de contexto y se juntó con el video del niño”, aclaró.

Chicharito, capitán de la MLS

A pesar de la polémica, el artillero mexicano recibió la noticia de haber sido elegido como el capitán del equipo de la MLS para el All Star Game contra los mejores jugadores de la Liga MX. En ese sentido, dio a conocer su júbilo y esperó vencer a la liga mexicana por segunda vez en el encuentro, así como por primera ocasión en el reto de habilidades.

