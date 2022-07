Atlas vs Cruz Azul: la polémica expulsión de Carlos Rotondi en su debut como titular

El delantero argentino apenas pudo jugar medio tiempo luego de ser expulsado tras la revisión de una polémica falta en el VAR.

Como parte de los encuentros programados para la jornada 3, el Cruz Azul visitó a los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco. Aunque pudo tener minutos en el partido contra los Tuzos del Pachuca en la segunda fecha, en esta ocasión Carlos Rotondi recibió la oportunidad de Diego Aguirre para ser titular. Su presencia en el terreno de juego brindó de nuevas condiciones al ataque celeste, pero una polémica expulsión terminó con sus aspiraciones.

En el tiempo agregado de la primera mitad del encuentro el marcador se encontraba empatado a un gol por equipo. Rotondi fue uno de los jugadores que intentó romper la igualdad en favor de su cuadro, sin embargo, cuando estuvo cerca de conseguirlo con un tiro de media distancia en dirección al arco defendido por Camilo Vargas, el juez central optó por echarlo del encuentro.

La tarjeta roja no vino de inmediato, pero cuando el silbante recibió la indicación del VAR de acudir al monitor para revisar la jugada cambió su decisión. En la repetición notó la existencia de una plancha del argentino sobre el pie del defensor Anderson Santamaría, quien se interpuso en la trayectoria del balón.

Carlos Rotondi jugó 50 minutos en su debut como titular con Cruz Azul (Foto: Twitter/@golesycifras)

Al transcurrir algunos minutos, el juez deliberó que la agresión no fue parte de la jugada y le mostró el cartón de color rojo al exjugador de Defensa y Justicia de la liga de futbol argentina. La decisión elevó la polémica entre jugadores y expertos, pues algunos argumentaron que el movimiento realizado por Rotondi era inevitable, por lo que el contacto con la extremidad del peruano pudo haber sido considerado un accidente.

El recién llegado a La Noria no protestó la decisión ante el central y se dirigió a la zona de bancas. En el lugar, tanto el estratega como Rafael Baca reclamaron la decisión al cuarto juez, aunque los esfuerzos fueron infructuosos. Al igual que Florian Thauvin en su debut, Rotondi tuvo que resignarse a emprender la marcha hacia los vestidores y dejar a su equipo en desventaja numérica.

La expulsión no pasó inadvertida en las redes sociales, el analista y periodista José del Bosque consideró la decisión como “una lástima”. Por otro lado, el ex silbante Marco Antonio Rodríguez aseguró que “el árbitro no tenía duda de la acción accidental, pero una indebida intervención del VAR le generó confusión y decidió expulsar a Rotondi de forma equivocada”, en su cuenta verificada de Twitter @ChiquimarcoMx.

Información en desarrollo*