De sufrir “micro conmociones” a criticar con dureza a Mercedes: preocupación en la Fórmula 1 por el presente de Hamilton

Hamilton mostró toda su preocupación por la actualidad de Mercedes (REUTERS/Chris Helgren)

En la antesala de la novena fecha del calendario 2022 de la Fórmula 1, en la que se disputará el Gran Premio de Canadá en Montreal, el presente de Lewis Hamilton es preocupante para todos en el ambiente de la máxima categoría del automovilismo.

Hasta ahora, el piloto de Mercedes sólo logró subirse al podio en una ocasión. Fue en el estreno de la temporada, en Bahréin, donde alcanzó el tercer puesto. Luego de eso, no volvió a ser protagonista de una carrera y su posición en el campeonato de corredores es poco común si la comparamos con los últimos años: marcha en el 6° lugar con 62 puntos, a 88 del líder Max Verstappen, con quién perdió el título del año pasado en la vuelta final.

Tras el primer día de acción oficial de la F1 en el circuito Gilles Villeneuve, el siete veces campeón del mundo se mostró furioso por el rendimiento del auto y remarcó los problemas físicos que le generó el “porpoising”, el efecto rebote que generan los monoplazas durante esta campaña, y que la FIA ya inició un proceso de revisión para solucionarlo mediante cambios en el reglamento técnico.

Durante los entrenamientos en Canadá, en los que terminó en el puesto 13, a más de un segundo de distancia de Verstappen, el más rápido en la práctica 1, Hamilton le dijo a su ingeniero de pista mientras transitaba en la pista por radio: “Este coche es inconducible”. Y una vez que se bajó del Mercedes, hizo públicas sus críticas.

“Para mí ha sido un desastre, el coche va a peor. Estoy más y más descontento cuando me subo a él, estamos trabajando duro, pero es lo que hay. Es el coche de este año, tenemos que lidiar con él, esforzarnos al máximo y hacer un coche mejor el año que viene”, sentenció Lewis en la cadena Sky Sport. Y agregó: “El coche es muy malo”.

Por otra parte, Hamilton también hizo hincapié en los problemas de salud que le generó el rebote de su coche en lo que va del año. Y al ser consultado sobre micro conmociones, fue contundente: “Definitivamente he tenido más dolores de cabeza en los últimos meses pero no he consultado a especialistas al respecto. Por ahora no lo estoy tomando demasiado en serio, solo tomo calmantes para el dolor. No creo que tenga nada que ver con la edad, sino simplemente porque los golpes pueden ser realmente severos”, analizó.

Hamilton marcha en el puesto 6 del campeonato de pilotos (REUTERS/Chris Helgren)

“Cuando experimentas 10 Gs en el rebote, que es lo que experimenté en la última carrera, esa es una pesada carga en la parte baja y alta de tu cuello. No puedo dejar de remarcar lo importante que es la salud para nosotros. Creo que tenemos un deporte increíble, pero la seguridad debe ser lo más importante. Definitivamente me siento más ‘petiso’ esta semana. Mis discos (vertebrales) no están en su mejor estado actualmente. Eso no es bueno para la longevidad. Hay cosas que podemos hacer y mejorar para todos los pilotos. No hay necesidad de sufrir lesiones a largo plazo”, agregó el 44 de Mercedes.

Por último, Hamilton se refirió a lo complicada que fue la jornada del viernes en el circuito canadiense para él y su compañero de equipo. “Fue un viernes como otro cualquiera para nosotros. Hemos intentado probar diferentes cosas, un suelo experimental en mi lado del garaje que no ha funcionado. Nada que probamos en este coche parece funcionar. George (Russell) y yo estamos probando puestas a punto diferentes, que un día parecen ir bien y al día siguiente es todo lo contrario”.

