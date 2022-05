Ni Boca ni River: un campeón del mundo y dos veces ganador de la Champions League reveló en qué equipo argentino le hubiera gustado jugar

La figura del fútbol francés sorprendió con su elección

Ganó dos Champions League con la camiseta del Real Madrid, alzó la Copa del Mundo en 1998 como local con el combinado de Francia... Un camino exitoso que aquel jovencito nacido en un hogar humilde de Nueva Caledonia con 18 hermanos jamás imaginó. Christian Karembeu dejó su sello en su paso por el fútbol desde su irrupción en el Nantes. Y, como apasionado del fútbol que es, también soñó con aventurarse fronteras afuera del continente europeo. En una entrevista con Súper Deportivo Radio, el ex mediocampista reveló en qué equipo argentino le hubiera gustado jugar. Si bien ponderó la popularidad de Boca Juniors y de River Plate... Sus preferencias viajaron hacia La Plata.

“Me hubiera gustado jugar en Boca y en River, en los dos, pero más me gustaría vivirlo como espectador. Me dijeron que La Bombonera es increíble, me gustaría venir para ver un partidazo. Pero bueno, podría haber jugado en el Estudiantes de Verón. Siempre seguí lo que hizo el presidente Verón, y ojalá sea un éxito. Me gusta Estudiantes por Verón”, sorprendió el ex volante, de 51 años.

¿De dónde surge el lazo? Karembeu fue compañero de la Bruja en la Sampdoria, y evidentemente quedó buena relación, lo cual disparó la curiosidad del oriundo de Oceanía por el Pincha. Se retiró en la tempodada 2004/2005 en el Bastia, poco antes del retorno del ídolo a La Plata.

OTRAS DEFINICIONES DE KAREMBEU

“Cuando era un niño, mi único lujo era comer una manzana, porque no teníamos esas cosas. El deporte me ofreció una oportunidad de vida”.

“Cuando toqué la Copa del Mundo toda mi historia desfiló. Recordé que mi sueño era comer una manzana y que recorría todos los días 14 kilómetros para buscar el pan y luego repartirlo con mis 18 hermanos”.

“La primera vez que conocí a un campeón del mundo fue a Burruchaga, en Francia. Fue una inspiración total, porque solamente lo había visto en la pantalla y ese encuentro fue mágico para mí. Fue uno de los mejores mediocampistas del mundo, podía jugar con los dos pies, podía hacer pases y era como Magic Johnson: miraba para un lado y la tiraba para el otro lado. Eso era Burruchaga, fue mágico”.

Karembeu formó parte de los Galácticos del Real Madrid en el final de los 90 (Getty Images)

