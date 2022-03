Con los colores de Ucrania e inspirado en John Lennon: el casco especial que lució Sebastian Vettel tras la invasión rusa

Vettel apoya al pueblo ucraniano con un casco especial en Bahréin (Reuters - F1Tornello)

Después de la atrapante definición de la temporada 2021 que coronó a Max Verstappen como el nuevo campeón de la Fórmula 1 tras superar a Lewis Hamilton en la vuelta final del Gran Premio de Abu Dhabi, ahora todas las miradas estarán puestas en un nuevo año para la categoría. Con los cambios de reglamento, que modificaron la estructura de los autos en la búsqueda de mayor paridad entre las escuderías, la categoría está en la antesala de un 2022 que también puede ser histórico.

A la espera de lo que será el estreno de la temporada con la primera competencia que se desarrollará en Bahréin el próximo domingo 20, los equipos viajaron hasta Qatar para los primeros entrenamientos oficiales del año. Y allí se vio un gesto particular de uno de los pilotos más experimentados del Gran Circo del automovilismo mundial.

El alemán Sebastian Vettel, piloto de Aston Martin, apareció en el circuito internacional de Sakhir con un casco ploteado con los colores de la bandera de Ucrania, la icónica imagen de la paloma de la paz y la letra de la canción “Imagine” que John Lennon escribió con el objetivo de marcar que es posible vivir en un mundo sin conflictos.

Además, en uno de los costados de la protección aparece un logo que dice “No War” (No a la Guerra) y un hashtag que se viralizó en las redes sociales que se denomina #RacingUnited.

Una imagen del casco que utiliza Vettel en los entrenamientos oficiales de la Fórmula 1 (F1Tornello)

Hay que recordar que hace una semana, a pocos días del comienzo del conflicto bélico en territorio ucraniano, el cuatro veces campeón de la Fórmula 1 tomó la palabra y se refirió a la invasión de las tropas rusas que conmocionó a toda Europa.

“Creo que todo el mundo tiene una opinión. La pregunta es si todos siempre se atreven a compartirla. No soy tímido en eso, todo lo contrario. Creo que hay ciertos temas en los que no puedes quedarte callado. Es una sensación extraña incluso levantarse de la cama cuando comienzas el día con las noticias, para motivarte cuando sabes exactamente que hay cosas que son mucho más importantes. Gente inocente ya está teniendo que morir. No te puedes imaginar la situación”, declaró Vettel sobre la guerra entre Rusia y Ucrania en una entrevista con el medio Motorsport.

“No creo que haya un lado ganador en este tipo de cosas. Estoy en shock absoluto y creo que la consecuencia es muy clara. Los valores y la moral deben estar por encima de todo lo demás. El negocio no es importante en absoluto en ese sentido. Si la gente va a la guerra y muere, no puedo imaginar eso en absoluto. Yo, como todos los demás, me senté y aprendí mucho en la clase de historia y escuché mucho. Me pareció muy interesante todo lo que pasó”, agregó el piloto de Aston Martin.

"No a la guerra", el mensaje en el casco de Vettel (F1Tornello)

Con el avance del conflicto, la Fórmula 1 tomó medidas: canceló el contrato con los organizadores para el Gran Premio de Sochi, en Rusia, que se extendía hasta 2025. Por su parte, el equipo estadounidense Haas anunció la salida del piloto Nikita Mazepin y del principal patrocinador de la escudería, la empresa rusa Uralkali que había acercado al piloto y dueña de su padre, el magnate Dimitry, de vínculos fluidos con Vladimir Putin.

“Desearía que se calmara después de todo, pero algunas personas parecen estar poseídas por la locura. Tienen, creo, su propia verdad y su propia realidad. Que luego otros tengan que sufrir por ello y ser castigados con su vida, eso no tiene sentido”, disparó indignado contra el presidente ruso.

La letra de la canción "Imagine de John Lennon en la parte superior de la protección (F1Tornello)

SEGUIR LEYENDO: