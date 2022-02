Resumen de la primera final de la Recopa Sudamericana entre el Atlético Paranaense y Palmeiras.

Atlético Paranaense y Palmeiras empataron 2-2 en la primera final de la Recopa Sudamericana que enfrenta al campeón de la Copa Libertadores y al de la Sudamericana. El duelo brasileño se jugó en el Estadio Arena da Baixada de Curitiba, en el que el local iba ganando, pero en el tiempo adicional un penal sancionado por el árbitro argentino Facundo Tello le permitió al equipo paulista conseguir la igualdad. La historia se definirá el miércoles próximo en la cancha del Verdao.

Fue un encuentro intenso y emotivo que hasta el último minuto dio la sensación de que el pleito no estaba definido a pesar del triunfo parcial del Paranaense, que no se conformó con el 2-1 a favor y en el afán por buscar el tercer tanto dejó algunos espacios y le permitió venirse al Palmeiras. En una de esas jugadas, el conjunto visitante encontró la igualdad final.

Paranaense buscó abrir el marcador, pero en cada vez que cedió la pelota sufrió el buen toque de un elenco experimentado y con oficio como el Verdao, bicampeón de América y que viene de caer en la final del Mundial de Clubes por 0-1 ante el Chelsea de Inglaterra.

No obstante, para dar vuelta la página lo más rápido posible, el conjunto de San Pablo salió a jugar esta primera final para tener un aliciente, aunque fue su rival el que golpeó primero en una jugada con polémica a instancias del VAR que tardó en ser convalidada. A los 19 minutos se ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y la terminó metiendo David Terans. Pero el árbitro Tello recibió el mensaje para revisar la jugada por una supuesta posición adelantada de Leo Cittadini, aunque en las repeticiones no se pudo detectar que haya tocado antes la pelota. El tanto fue confirmado.

Palmeiras y Atlético Paranaense igualaron 2-2 en Curitiba (REUTERS/Pilar Olivares)

No obstante, a los 28 minutos, luego de un tiro de esquina y tras un rebote, la pelota le quedó a Jailson que de puntín consiguió emparejar las cosas. El resultado parcial se ajustó al trámite del partido y luego de otras llegadas para ambos bandos la primera mitad terminó igualada.

En el complemento, Paranaense fue por más, y a los 76 minutos Marlos, el brasileño nacionalizado ucraniano, recibió sobre el sector derecho del área grande, enganchó y metió un zurdazo perfecto que hizo estéril el intento del guardameta Weverton y puso arriba en el marcador al campeón de la Sudamericana.

El cotejo pareció cerrarse, pero con Palmeiras enfrente no hay que dar nada por definido. El juez dio cinco minutos de tiempo adicionado y en el cuarto minuto Marcinho derribó a Wesley y Tello no dudó en sancionar penal. Luego de esperar una confirmación del VAR por una supuesta posición adelantada, que en la repetición no se vio, el árbitro argentino ratificó su decisión y desde los doce pasos Raphael Veiga capitalizó el tiro y concretó el empate final.

Con este resultado irán a definir la Recopa a San Pablo en el Estadio Allianz Parque del Palmeiras donde el miércoles próximo se jugará la segunda final. El Verdao intentará vencer y quedarse con el cetro que en 2021 perdió de local ante Defensa y Justicia.

