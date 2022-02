Dura respuesta de la MLS a Neymar: “No necesitamos traer a un jugador de renombre al final de su carrera”

Neymar tiene contrato con PSG hasta 2025 (Reuters)

El fin de semana se conocieron declaraciones de Neymar, estrella del PSG, en las que hacía referencia a la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. El delantero había menospreciado al torneo por el calendario que posee, mucho menos exigente que el que hay en Europa, motivo por el cual el propio comisionado de la liga, Don Graber, le contestó.

El norteamericano defendió a la MLS y aseguró que no pretende atraer a figuras internacionales que busquen acabar su carrera allí: “No necesitamos traer a un jugador de renombre al final de su carrera porque haya decidido que quiere retirarse en la MLS”, afirmó. “Si no vienen aquí a jugar y contribuir de forma importante a sus equipos y a nuestra liga, y respetan la liga y sus aficionados, entonces no los queremos en la MLS”.

En este sentido, continuó: “Queremos que nuestra historia consista en que jugadores jóvenes vengan aquí en sus primeras etapas o en la plenitud de sus carreras y hagan de nuestra liga su elección”. Garber puso al suizo Xherdan Shaqiri, recién fichado por el Chicago Fire a sus 30 años, como ejemplo de que cada vez más figuras eligen jugar en Estados Unidos: “Estoy orgulloso de que traigamos a jugadores de 30 años o más jóvenes”, afirmó.

Don Garber explicó que el objetivo de la MLS busca jóvenes talentos para que juegan allí (Getty Images)

El comisionado, sin embargo, reconoció el valor aportado por algunas estrellas que prácticamente colgaron sus botas en la MLS, como David Beckham, y de otros veteranos que llegaron con mentalidad competitiva. En ese último caso, Garber lamentó que la llegada del sueco Zlatan Ibrahimovic a Los Ángeles Galaxy en 2018 fuera vista de manera diferente que cuando regresó al AC Milan un año después, cuando “nadie dijo que se fuera a retirar a Italia”. “Francamente me sentí insultado por ello”, aseguró.

Además de Shaqiri, otras figuras mundiales que se incorporarán en esta temporada a la MLS son el italiano Lorenzo Insigne (Toronto FC) y el brasileño Douglas Costa (Galaxy).

Neymar había bromeado sobre el calendario de los Estados Unidos en una charla con Ronaldo Nazario durante el podcast Fenómeno: “El campeonato de allá es corto, entonces tienes tres o cuatro meses de vacaciones (...) Permite jugar un montón de años más”. Por eso, había adelantado que le gustaría culminar su carrera allí: “Tengo muchas ganas de jugar en los Estados Unidos, de eso tengo ganas. Por lo menos una temporada”.

El brasileño, de 30 años, renovó su contrato con los parisinos en mayo hasta el 30 de junio del 2025, cuando cumplirá 33 años. Por eso, muchos analistas especulan con que ese sea el cierre de su tiempo en el Viejo Contiente, algo que ya empieza a pasar por la cabeza dle ex Barcelona, quien reconoció que duda en regresar a Brasil. “A veces quiero, a veces no”, explicó.

Con información de AFP

