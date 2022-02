9 definiciones de Pochettino: cómo llega Messi al duelo contra Real Madrid y el mensaje a sus críticos

Mauricio Pochettinon aseguró que Lionel Messi está en su mejor momento (Reuters)

A menos de una semana para el cruce entre el PSG y el Real Madrid, Mauricio Pochettino palpitó el partido por los octavos de final de la Champions League y se mostró optimista de cara al rendimiento de su equipo, pese a las críticas que recibe a diario por el bajo nivel que suele mostrar. El entrenador se refirió también al presente de Lionel Messi y a Neymar.

El ex técnico del Tottenham tendrá una prueba de fuego el próximo martes cuando reciba en el Parque de los Príncipes al elenco español. Por suerte para él, es casi un hecho que el goleador Karim Benzema no podrá ser de la partida porque aún no se ha recuperado de la lesión: “Real Madrid por historia y por fuerza interna que tiene como club es un rival que se tiene que respetar siempre, más allá de los jugadores. El Real Madrid es una fuerza superior a un jugador. Benzema es uno de los mejores delanteros del mundo y obviamente que no es lo mismo cuando está que cuando no está”, señaló en diálogo con el programa de radio El Larguero, de Cadena Ser.

En esto contexto, se manifestó seguro de que Messi, su gran estrella, llegará de la mejor manera y esperanzó a sus fans: “Siempre mantuvo la tranquilidad y está en su plenitud, en su mejor momento, llega a esta parte decisiva del campeonato para mí, en su mejor momento. No tengo ninguna duda de que va mostrar su mejor versión”. Además, se rindió ante el nivel de La Pulga: “Es un genio, es fuera de lo común, es de esos jugadores que salen cada 100 años y todo lo ha aportado al equipo ha sido increíble”.

Con respecto a si el reencuentro del futbolista rosarino con el cuadro blanco, teniendo en cuenta que es una leyenda del Barcelona, ha generado en Messi algo diferente, el técnico fue sincero: “Él quiere competir, es lo que más ama, es un animal competitivo, quiere ganar todo, en los entrenamientos también. No tengo ninguna duda de que desea ganar porque lo lleva en sus genes”.

Mauricio Pochettino busca ganar la Champions League con el PSG (Reuters)

Pochettino no quiso adelantar si podrá contar con Neymar, quien se recupera de unas dolencias físicas, pero aseguró que en caso de que el brasileño esté en óptimas condiciones, será titular “sin ninguna duda”, ya que el ex Santos “es un jugador que cuando lo ves entrenar genera situaciones constantemente y tiene esa magia que es capaz de transmitir”.

Con respecto a las críticas que recibe el PSG, líder en soledad de la Ligue 1, eligió evitar la discusión y, pese a que no hizo autocríticas, le dejó un mensaje a quienes lo señalan como el responsable: “Mirando para atrás, el entrenador del PSG es un palto perfecto para todo el mundo. Los entrenadores somos la parte más fácil de criticar por la frustración de algunos resultados”. A su vez, recordó que nunca un equipo había logrado reunir a tres figuras como Neymar, Messi y Kylian Mbappé en un mismo plantel: “Mucha gente opina, pero no hay un manual que diga cómo hay que entrenar. Esto es algo nuevo, algo que ha creado el PSG y nosotros tenemos que tener la capacidad de adelantarnos”.

En los últimos meses, la prensa francesa ha señalado que desde la propia dirigencia del club francés entienden que, si su proyecto no da resultados, su reemplazante podría ser nada menos que Zinedine Zidane. “Los rumores no me molestan”, afirmó el argentino, quien elogió a su colega: “Es un gran entrenador que ya lo demostró en el Real Madrid y puede entrenar a cualquier equipo del mundo”.

Además, recordó que antes de él hubo otros técnicos, como Unai Emery o Thomas Tuchel, que tampoco pudieron ganar la Champions League con el PSG y que fueron despedidos. En este sentido, insistió en que esto es algo normal en cualquier equipo: “Si no ganas, no hay tiempo. Salvo en algunos clubes, que tienen una capacidad increíble de formar una estructura. Una de las máximas nuestras es pensar que vamos a estar 10 años en el club. Pero si no ganas no hay sustento que te permita perdurar en el tiempo”.

El PSG se medirá este viernes ante el Rennes -único equipo con el que perdió en el torneo- por la fecha 24 de la Ligue 1 y el martes será local ante el Real Madrid en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League. La revancha se disputará el 9 de marzo en el Santiago Bernabéu.

