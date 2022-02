Exentrenador de Panamá confía en “aztecazo” contra el Tricolor

Julio César Dely Valdés confía en que Panamá puede protagonizar un "aztecazo" por el nivel demostrado por los dirigidos por Gerardo Martino (Foto: Sarah Yañez-Richards/EFE)

La crisis de resultados que ha acompañado el desempeño de la Selección Mexicana en los últimos partidos disputados en el Octagonal Final de la Concacaf han brindado confianza a sus rivales. Luego del empate sin goles que entablaron contra Costa Rica en la cancha del Estadio Azteca, Julio César Dely Valdés, exdirector técnico de Panamá, confió en que sus connacionales podrían obtener una victoria en su próximo encuentro con el Tricolor, el cual beneficiaría sus aspiraciones por acceder al Mundial.

“Veo un partido difícil, complicado frente a México, pero sí podría ser este el momento en el que se le puede ganar a México en el Azteca. Sí podría ser por el nivel futbolístico que está mostrando México y el nivel futbolístico que está mostrando Panamá (...) Uno siempre busca más o menos el momento. Este puede ser el momento cuando México no está como todo el mundo esperaba. Este es el momento”. declaró a los micrófonos del medio ESPN.

Y es que, con cuatro partidos pendientes por disputar en la zona de la Concacaf, la tabla de posiciones ha mostrado un panorama muy diferente al esperado por la afición mexicana y panameña. El combinado tricolor se encuentra en la tercera posición del sector con 18 unidades, al igual que Estados Unidos. En tanto, Panamá se ubica en el cuarto peldaño con 17 puntos a lo largo de 10 encuentros.

Mexicanos y panameños empataron a un gol durante el primer partido del Octagonal Final realizado en el Estadio Rommel Fernández (Foto: Erick Mariscano/REUTERS)

Con dicha situación en la clasificación, el hipotético “aztecazo” vaticinado por Dely Valdés podría catapultar a los panameños al último lugar disponible para el boleto directo al Mundial de Qatar 2022. Incluso, ante una posible derrota de la selección de Estados Unidos contra Honduras, la selección canalera podría acceder hasta la segunda posición. En tanto, los de Gerardo Martino corren el riesgo de caer al cuarto lugar, el cual disputaría el repechaje contra la mejor selección de Oceanía al término del torneo.

El desempeño de ambos combinados ha sido irregular en los últimos tres enfrentamientos, aunque los números de Panamá han sido más favorables. En la última fecha FIFA del 2021 cerraron con una victoria ante el Salvador y empataron un partido amistoso ante Perú. Además, en el mes de enero cayó por un gol contra Costa Rica, pero superaron por tres a dos a la selección de Jamaica.

Por su cuenta, México cerró el año pasado con una derrota ante Canadá, así como un empate en el partido amistoso contra Chile. Un mes después, en enero de 2022, vencieron al combinado de Jamaica, pero no lograron acumular los tres puntos con la visita de Costa Rica al Coloso de Santa Úrsula. Con 14, Panamá supera la cuota goleadora del Tricolor con la mínima diferencia, aunque también han permitido más goles en contra.

México buscará volver a la senda de la victoria en el Estadio Azteca en su partido contra Panamá (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Acerca del bajo nivel que ha mostrado México, Dely Valdés aseguró que “cuando tú ves a los jugadores de la Selección Mexicana, no concuerda con el nivel de juego que está mostrando y comparto que no están en su mejor momento futbolístico (...) siempre es un equipo referente,siempre es un equipo difícil, complicado. Así es que ese momento, que no es el mejor, para Panamá podría ser algo que podría aprovechar, porque futbolísticamente está bien”.

Información en desarrollo*