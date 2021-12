El mensaje desde la cuenta oficial de Maradona para celebrar el año nuevo: “Que este 2022 sea un golazo”

El mensaje para el 2022 desde la cuenta oficial de Maradona (@maradona)

Los últimos días no fueron días fáciles para la familia Maradona. Es que a poco más de un mes del primer aniversario de la muerte de Diego, otra noticia cargada de dolor sacudió al entorno del histórico número 10 de la selección argentina campeón del mundo en México 86. Hugo, el séptimo de los ocho hijos que tuvieron Don Diego y Doña Tota, murió a los 52 años en Nápoles.

Justamente, hoy será un día especial para muchos en la familia. Porque por segundo año seguido, Pelusa no estará para celebrar la llegada de un nuevo año con sus hijos y sus amigos. A pesar de eso, desde la cuenta oficial de Maradona en Instagram, la familia quiso dejarle un mensaje en la víspera del comienzo del 2022 a todos los seguidores y fanáticos de una de las leyendas del fútbol mundial.

Con una foto del instante previo al que el Diez le pegue con su zurda mágica para anotar el segundo gol a Inglaterra en el Mundial de México 1986 que con el paso del tiempo fue elegido como el mejor en la historia de las Copas del Mundo y denominado el Gol del Siglo, que además mostró el rostro de decenas de fanáticos en las tribunas, la imagen estuvo acompañada por el siguiente texto: “Miren bien todas esas caras. Con esa misma expectativa y emoción, les deseamos que este 2022 sea un GOLAZO!!!”.

Más allá de la foto de portada de la publicación, en las tres imágenes posteriores se puede ver en detalle la reacción de los presentes en el estadio Azteca aquel recordado 22 de junio que se disputó hace 35 años en Ciudad de México. Ese día, Maradona fue el héroe del equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo, que venció al combinado inglés por 2-1 para avanzar a las semifinales del Mundial que luego ganaría tras vencer a Alemania en la final.

La publicación en la cuenta de Diego Maradona (@maradona)

Es importante recordar que tras varios litigios legales, los herederos de Diego, en este caso Dalma y Gianinna, son las encargadas de subir contenido en la cuenta de su papá. Así también fue el caso cuando se confirmó la muerte de Hugo. “Vení Turquito, vamos a jugar...” Chau tío, esperamos que disfrutes con papá”, apareció un mensaje con una imagen de los hermanos en un partido de exhibición con la camiseta de la selección argentina.

Gianinna, ahijada del Turco, se expresó en las redes sociales tras el fallecimiento de su padrino. “Hoy no, en un tiempo quizás si. Lo inexplicable de la vida misma, aceptar lo inaceptable. El más chiquito de los 3, mi padrino, el más rebelde, el que vivió siempre lejos, el padre de Nicole, Thiago y Melina, al que fui a ver a Japón como regalo de cumple porque jugaba allá, quien me hizo conocer a Pochacco, Badtz-Maru y Hello Kitty, compañero de karaoke, quien me dio sushi por primera vez, quien me vetó a Snoppy para siempre por decirme que era mufa, el peleador más peleón si me veía con un chabón. Me guardo haber compartido tanto. Nuestros puchos y birras, las cajitas para que le de a mi hijo, mis reclamos con risas diciéndote que sólo tenía 8 añosssss, la clínica olivos juntos, hablarnos con los ojos. Me guardo para siempre nuestra complicidad y risas, nuestras agarradas y las charlas de frente. Siempre lejos pero cerca, me abandonaste antes de irte de la tierra, pero un abrazo más me hubiese gustado darte. Sentirte. Buen viaje Padrino, abrázalo fuerte por mi. Feliz reencuentro! LOS AMO!”, esbozó.

Dalma Maradona también utilizó su cuenta de Instagram para despedir a su tío. “QEPD (Que en paz descanses)”, escribió junto a una fotografía del ex futbolista. Además le envió un sentido mensaje a sus primos. “Abrazo infinito Nicole, Thiago y Meli”.

