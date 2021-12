Eddy Reynoso dedicó un mensaje a Julio César Chávez Jr. por su regreso al ring: “Eres un ganador”

Eddy Reynoso alabó el trabajo de Julio César Chávez junior (Foto: Instagram/canelo)

El retorno de Julio César Chávez Jr. a los cuadriláteros es una noticia que alegra al boxeo mexicano; durante los últimos meses, el pugilista había atravesado meses complicados con respecto a su carrera deportiva. Sin embargo, en su combate contra el peruano, David Zegarra, se pudo ver el resurgir del Junior y uno de los personajes más importantes de la escena boxística, como lo es Eddy Reynoso, le mandó un mensaje tras su victoria por decisión unánime.

Reynoso alabó el trabajo que realizó Chávez Jr durante su proceso de mejora tanto deportiva como personal. No hay que olvidar que en constantes ocasiones, el peleador ha sido fuertemente criticado por su estilo de vida y demás circunstancias fuera de los encordados. El entrenador del Canelo Álvarez también le pidió que mantuviera el trabajo ya que “todavía hay un camino por recorrer”.

“Me dio mucho gusto ver a Julio César Chávez Jr. de regreso al deporte, más allá de esta pelea y lo que venga para él, es de aplaudirse que esté de nuevo en pie de guerra y luchando por ser un mejor ser humano! Sigue trabajando Jr. que aún hay mucho camino por recorrer, eres un ganador”, sentenció Eddy en su cuenta oficial de Twitter.

Eddy Reynoso mandó un emotivo mensaje a Julio César Chávez JR (Foto: Captura Twitter)

Durante los meses más recientes, la incertidumbre sobre el paradero de Chávez JR. se incrementó considerablemente gracias a las declaraciones de su padre, Julio César.

En un principio, afirmó que sus dos hijos estaban en un proceso de recuperación: “Están en recuperación, yo pienso que van a estar bien física, mentalmente y espiritualmente mis hijos porque son buenos, son nobles, desafortunadamente pues a veces agarran el camino equivocado, siguen pasos que ya viví yo, creo que mis hijos están a tiempo todavía y hay que darles una nueva oportunidad, todos la merecemos”, explicó para Ventaneando.

Sin embargo, esas declaraciones comenzaron a gestar la posibilidad de que tanto Omar como Julio César junior estaban en una clínica de rehabilitación para combatir las adicciones. No obstante, el ex boxeador salió a desmentir dichos rumores.

“No sean mentirosos, yo nunca dije que mis hijos estaban internados, se malinterpretó, ustedes ponen lo que quieren. Mis hijos están en un retiro espiritual, nunca les dije que mis hijos estuvieran internados, pero ustedes se la agarran como se les da la chingada gana”, aseveró en una entrevista con TUDN.

A pesar de la controversia, Chávez Jr. se llevó la pelea por decisión unánime (@TimBoxeo)

La relación que mantienen padre e hijo no ha sido la mejor, distintas polémicas han hecho que se enfrasquen en declaraciones que puedan comprometer al otro. Por ejemplo, recientemente Chávez JR dio a conocer aspectos negativos del ex campeón del mundo.

“Dice muchas cosas de mí y yo les voy a decir una cosa, así, en secreto. Los fans de mi papá lo adoran como boxeador, pero como persona, la verdad es que es muy negativo... Yo sí me enc*brono porque a mi papá lo distraen conmigo porque yo jamás lo molesto a él. Yo siempre he trabajado para estar bien con él, darle todo y no molestarlo”, manifestó el Junior a través de sus redes sociales.

Por ahora no se sabe cuál será el siguiente desafío que tomará Julio César Chávez Junior, aunque después de su victoria en la pelea contra El Pantera Zegarra, se pueden avecinar combates de mayor exigencia. Aunque, hoy en día una segunda pelea contra el pupilo más avanzado de Eddy Reynoso, Canelo Álvarez, parece una opción muy lejana por el momento de ambos pugilistas.

