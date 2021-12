Así defendió Mikel Arriola al arbitraje sobre las polémicas en la liguilla del Grita México 2021

Mikel Arriola habló acerca de los arbitrajes en la Liguilla. (Foto: Jorge Núñez/EFE)

El Apertura 2021 se despidió con varias sorpresas, la más grande ellas fue el tan ansiado título que Atlas alcanzó después de 70 años. La malaria fue cortada por el conjunto rojinegro en un final cargado de emociones y polémicas arbitrales. A pesar de ello, La Academia consiguió su objetivo.

A dos días del título conseguido por los Zorros, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, aseguró que no tiene ninguna duda de la “integridad” del arbitraje mexicano, pese a todas las polémicas que se generaron por la toma de decisiones que incidieron en los marcadores de los partidos de Atlas a lo largo de la Liguilla del Apertura 2021.

“No me queda duda de la integridad de nuestras y nuestros árbitros, nuestros equipos arbitrales no es excepción que vayan mujeres. Las actuaciones de la Liguilla me parecieron buenas, fue un compromiso en el que el árbitro tenía estadio lleno, generó una actuación consistente, en donde pudo con el partido. No me metería como presidente de la Liga MX en controversias basadas sin evidencia”, señaló el presidente de la liga durante la presentación del que será el balón para el torneo Clausura 2022.

Arriola dijo confiar en los árbitros de la liga. (Foto: Luis Ramírez/EFE)

Durante la disputa por el título entre Atlas y León, Marco Antonio Ortiz, silbante del encuentro, validó un gol en el que se reclamaba un posible fuera de lugar, además que en la etapa de los cuartos de final y semifinales también hubieron un par de decisiones polémicas que parecieron favorecer al conjunto de Atlas.

“El arbitraje en México se ha ido profesionalizando, se han traído temas tecnológicos, el presidente de la FMF, presentó en la asamblea del día seis, los avances en reducción de los errores no forzados y esos resultados son alentadores, el arbitraje es subjetivo y siempre genera opiniones encontradas. Para eso, en la FMF y la Liga MX, hemos abiertos espacios para que los clubes puedan poner sus críticas”, agregó Mikel Arriola.

Por la mañana en una rueda de prensa, el presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, señaló que dichas decisiones fueron “correctas”, por lo que dio respaldo al trabajo llevado a cabo por Marco Antonio Ortiz.

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros de la FMF, apoyó la decisión del Marco Ortiz. (Foto: Cuartoscuro)

El primero de los actos en discusión fue el gol anotado por Aldo Rocha, debido a que el futbolista rojinegro venía de una posición de fuera de lugar, aunque las tomas en el VAR no permitieron verificar si el autor del gol efectivamente se encontraba en una posición correcta.

“Al momento del toque del jugador del Atlas, el jugador que remata y el defensor están prácticamente en línea. El árbitro asistente de gol y él árbitro avalan su decisión. El protocolo del VAR indica que, si no existe una toma contundente, de error claro y obvio, se queda la decisión inicial”, comentó Arturo Brizio mediante su reporte semanal.

Durante el mismo encuentro también entró en discusión un posible final a favor de León. Marco Ortiz no señaló la pena máxima y después, la Comisión de Árbitros avaló dicha decisión tomada en el terreno de juego.

Arturo Brizio con experiencia mundialista. (Foto: Twitter/@JZiela1)

“En esta acción el árbitro dejó seguir la jugada porque el defensor juega el balón y no hace un movimiento adicional. Es una acción normal de juego”, comentó Brizio.

Por último, y no menos importante, en los últimos suspiros del encuentro, Emmanuel Gigliotti se fue expulsado del encuentro por disputar el esférico en el aire y golpear al rival con el codo. El presidente Brizio señaló como una “correcta decisión” debido a que se dio un “golpe temerario”.

“En esta acción, el jugador del León, al saltar, da un golpe temerario, que amerita tarjeta amarilla, por estar amonestado, lo expulsa. Es una decisión arbitral correcta”, dijo el ex árbitro mundialista, quien al parecer dio la vuelta a la polémica.

SEGUIR LEYENDO: