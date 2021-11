Cuál es el futuro del Chicharito Hernández con el Galaxy

El jugador mexicano, Javier Chicharito Hernández, habló en una entrevista con Azteca Jalisco luego de terminar su participación en la temporada de la MLS 2021 y que Los Ángeles Galaxy quedaran eliminado de la fase de los Playoffs, motivo por el cual lo dejó triste.

A pesar de haber dado su mejor esfuerzo y haber culminado con un buen torneo en el rendimiento individual, su equipo se quedó en la fase regular. Ante ello y los rumores que rodean entorno al jugador sobre una posible salida, aseguró que quiere quedarse y buscar el campeonato la próxima temporada.

“Tenemos que aprender, estas son las lecciones que, como seres humanos, no queremos experimentar. Cuando no hay garantías, es difícil darlo todo, pero eso hicimos como equipo, como la familia que somos. Teníamos un sueño, un objetivo y no se cumplió. Es una dolorosa, pero importante lección y hay que seguir adelante”, mencionó Javier Hernández.

Por su parte, el último enfrentamiento del Galaxy en el 2021 igualó a tres anotaciones con el Minnesota United en el Estadio Stubhub Center, mismo resultado que lo dejó fuera de la postemporada. Sin embargo, durante el partido el Chicharito fue considerado como la figura del partido anotando un doblete, aunque al final no sirvió de mucho, puesto que su club necesitaba los 3 puntos para avanzar.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, tuvo una muy buena temporada en el tema individual, debido a que fue el máximo goleador de conjunto de Los Ángeles con 17 anotaciones en total. Además, quedó a únicamente dos goles del líder general de goleo. Cabe recordar que el atacante azteca estuvo fuera de las canchas alrededor de tres meses por una lesión en su tobillo.

“Di todo lo que estaba en mí, en todos los aspectos y bueno, me tocó también la mala suerte de que me perdí doce partidos, no sé qué hubiera sido en ese tiempo; no por decir que hubiera sido el héroe, pero a todos nos jugaron una mala pasada las lesiones en la temporada”, agregó el delantero mexicano.