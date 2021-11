Por qué el Canelo Álvarez lleva sus guantes a todos los lados

Canelo lleva sus guantes para mantenerse entrenado (Foto: Joe Camporeale/Reuters)

Saúl Canelo Álvarez sigue aprovechando sus días de descanso posterior a la pelea contra Caleb Plant el 6 de noviembre. Ahora, en una entrevista para GQ Sports explicó cuales son las cosas fundamentales en su vida, especialmente cuando sale. Una de ellas, y la primera en su lista son sus guantes de box.

El Canelo Álvarez declaró que cuando viaja, algo infaltable son sus guantes. Este elemento fue el primero en mencionar cuando comenzó a enlistar sus imprescindibles. La razón es porque considera que debe entrenar no importa al lugar al que vaya.

“Mi primera cosa esencial para viajar, sin duda deben ser mis guantes. A cualquier lugar al que voy tengo traer mis guantes para entrenar en cualquier lugar en el que me paro, es una cosa muy esencial para mí”, afirmó Álvarez para GQ Sports.

Los guantes son elemento imprescindible en la vida y viajes del Canelo (Foto: Archivo)

Canelo también contó una anécdota en donde afirmó que durante su luna de miel en Croacia, llevó sus guantes porque no pudo detener su entrenamiento y que es algo que lo hace sentir especialmente bien.

Dentro de la entrevista, el tapatío también mencionó que otros elementos no pueden faltar, entre los que destacan, sus palos de golf, sus relojes y una bocina, ya que se considera que con la música también encuentra motivación.

“A cualquier lugar al que voy debe haber música para motivarme, siempre el speaker es fundamental”

Asimismo, Canelo detalló qué géneros musicales disfruta oír. Recalcó que es alguien que goza la variedad: “Escucho reggaetón, salsa, mariachi, norteño, banda. Me gustan muchos, la verdad es que me gustan muchos. Está Carín León, J Balvin, Bad Bunny. Calle 13, me gustan muchos artistas”.

Canelo mantiene una estrecha relación con J Balvin (Fotos: @canelo / @jbalvin)

La amistad que el Canelo ha construido con uno de los exponentes más importantes del género urbano ya rebasa las fronteras digitales, tanto que incluso se han dado la oportunidad de bromear en redes sociales. Días después de la pelea contra Plant, J Balvin subió una foto a su cuenta de Instagram en donde se aprecia que mantuvo una divertida videollamada con el boxeador jalisciense.

“Hasta que aprendí que no se espera nada de nadie pero se demuestra con actos el amor a la familia. @canelo HERMANO, TE AMO!! LATINO GANG. Pd. Me envió un beso porque le dije “o te comportas o te acabo en el ring” y el obviamente me tiene miedo y bueno… NORMA”, afirmó el cantante colombiano en Instagram.

El futuro de sus hijos

Cuando se le preguntaba qué otra cosa es fundamental, el deportista contestó que sus palos de golf son sumamente importantes; señaló que es un deporte que disfruta y al cual llegó a través de sus amigos. Pero más allá de verlo para él, también lo ve como una disciplina en la cual se puedan despeñar sus hijos.

Canelo también vive una faceta como padre (Canelo Álvarez Foto: ESPN)

“La verdad es que es un deporte muy adictivo. Obviamente cuando empecé a jugar tiraba y la bola se iba lejos...me encantarían que jugara golf mis hijas y mi hijo, aunque mi h diga que quiere ser boxeador”, aclaró Saúl.

De igual manera, explicó las razones por las cual le gustaría que sus hijos se involucraran en el golf, además de que para él es bueno para la mente: “Es un deporte muy bonito; tiene mucha adrenalina, aunque no se vea; es algo muy difícil también. Especialmente quiero que sean golfistas porque es un deporte que me gusta.

En un entrenamiento previo a su ultimo combate, Canelo Álvarez dedicó un discurso para el más pequeño, Saúl JR: “Te voy a explicar algo. Hay veces que no pasa nada, si te duele o algo, no pasa nada si lloras. Muchas veces tienes que sacarlo llorando, ok, no pasa nada que llores. No importa. Si algún día te duele algo, te caes o lo que sea, no importa que llores, no pasa nada” dijo para ShowTime Sports.

