Salvador Cabañas confesó al Escorpión Dorado las mañas que practicó como futbolista

Salvador Cabañas jugó en América e hizo 98 goles

Salvador Cabañas fue uno de los últimos ídolos del americanismo. El futbolista paraguayo estuvo en entrevista con el Escorpión Dorado y habló de su etapa como jugador de América, como seleccionado paraguayo, sus anécdotas y situaciones que vivió cuando fue profesional.

Una de las frases más polémicas surgió cuando Alex Montiel, quien da vida al personaje del Escorpión, le preguntó si quería regresar al ámbito futbolístico, a lo que el guaraní contestó: “Primero hay que estudiar y prepararse. No me gusta lo que es cuerpo técnico. Muchas veces los técnicos aguantan cosas de los jugadores: A veces nos hacíamos los lesionados para no jugar un partido”, comentó.

Asimismo, aseveró que las falsas lesiones las hacía por el cansancio de los partidos acumulados. De la misma manera argumentó: “Me hacía el lastimado en la semana y no jugaba. Le decía al kinesiólogo que me molestaba el cuádriceps o algo de eso”, comentó.

Salvador Cabañas dejó el futbol luego de recibir un disparo en la cabeza

Cabañas llegó al Club América en 2006 y se mantuvo cuatro años como azulcrema. Marcó 98 goles y estuvo a nada del centenar para imponer una marca histórica. En 2010 recibió un impacto de bala en la cabeza tras haber discutido en un bar con un narcotraficante. El suceso le costó el término de su carrera como jugador de primera división.

Posterior a su operación se recuperó con éxito y hoy en día vive con la bala que lo hirió dentro de su cabeza. Tras haber pasado la etapa de la cirugía, el paraguayo regaló un negocio propio a sus padres como agradecimiento por el apoyo obtenido.

La acción hizo que los medios de comunicación pensaran que él era un panadero y eso le molestó: “No me gustó que dijeran que yo trabajaba en una panadería y era muy pobre. Eso no es cierto, yo le regalé una panadería a mis padres para que ellos tuvieran un negocio y estuvieran tranquilos”, añadió.

Salvador Cabañas llegó a México en 2003 para jugar con Chiapas

Asimismo comentó que se retiró del futbol por problemas de la vista. El atentado que sufrió hizo que en el ojo izquierdo perdiera la visión de costado, de manera que no intentó volver a ponerse unos zapatos de futbol.

Salvador Cabañas llegó a México para enfilarse con los Jaguares de Chiapas en 2003. Tras tres años de buenas actuaciones fue traspasado a los Tigres de Nuevo León, donde no brilló como estaba acostumbrado a hacerlo con el conjunto chiapaneco. De esa manera llegó en 2006 con el equipo del Nido y rápidamente se convirtió en referente al ataque.

Durante la Copa Libertadores de Futbol realizó 12 goles, entre 2007 y 2008. Le anotó a equipos como River Plate, Santos de Brasil, Colo Colo, Banfield y Flamengo.

En aquella etapa como jugador de las Águilas compartió vestidor con Cuauhtémoc Blanco, Claudio Piojo López y Matías Vuoso: " Éramos los líderes del vestuario y teníamos que hablarle a los jóvenes”, agregó.

AFP

También habló de la Selección Paraguaya de Futbol, donde dijo que en el equipo que él jugó fue uno de los mejores: “Hay dos selecciones que fueron las mejores: la del 98 ́y la del año 2010. Llegamos a los cuartos de final de Sudáfrica en 2010″, agregó Cabañas.

Del mismo modo, entre Cabañas y José Saturnino Cardozo ha existido el debate por saber quién fue mejor futbolista paraguayo. Al respecto, confesó que ”Pepe Cardozo fue el mejor en su tiempo”, en entrevista para el youtuber.

