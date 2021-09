“Hay temas pendientes”: David Faitelson celebró la millonaria sanción a Liga MX y señaló más irregularidades

David Faitelson aplaudió la sanción que la COFECE impuso a entidades relacionadas en la Liga MX por prácticas monopólicas (Foto:ESPN)

Este jueves 23 de septiembre, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) dio a conocer una serie de sanciones económicas que suman alrededor de MXN 177.6 millones en contra de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), 17 equipos y ocho personas físicas por fomentar prácticas monopólicas en el futbol nacional. La decisión fue ampliamente celebrada por David Faitelson, quien señaló que es el principio para investigar algunas otras irregularidades.

El polémico periodista deportivo se dijo contento con la decisión. Por medio de su cuenta verificada de Twitter, @Faitelson_ESPN señaló que “aplaudo a la Comisión Federal de Competencia por la histórica sanción al futbol mexicano. Ahora, señores, hay muchos temas pendientes. El siguiente paso podría ser la multipropiedad o cómo se ha arrasado a las divisiones inferiores”.

Con la participación en el futbol de más entidades con manifiestos intereses económicos, las irregularidades se han convertido en un secreto a voces que transita por los pasillos de la federación y los clubes. Uno de los señalados por el periodista es el de la multipropiedad. Como lo indica su nombre, se contempla cuando un inversionista o grupo de empresarios cuentan con el control de más de una franquicia deportiva.

Pachuca y León pertenecen al Grupo Pachuca (Foto: David Martínez Pelcastre/EFE)

Dicha situación también es mal vista por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). Incluso, en mayo de 2020 la máxima autoridad del balompié a nivel mundial envió una serie de recomendaciones donde solicitó eliminar la multipropiedad de la Liga MX, así como devolver el formato de ascenso y descenso, así lo declaró Yon de Luisa, presidente de la FMF.

“El comentario que se nos hizo de FIFA es que se tiene que regresar al ascenso y descenso. Entiende la FIFA que esto sea atemporal, pero se tiene que regresar al ascenso y descenso (...) Se tiene que terminar con la multipropiedad. Son los dos temas que la FIFA nos va a estar midiendo a mediano y largo plazo”, comentó en una entrevista para Marca Claro el 25 de mayo de 2020.

La pandemia derivada del contagio del virus SARS-CoV-2, así como las medidas implementadas por las instituciones han evidenciado las carencias y dificultades económicas en diversos sectores. No obstante, la inconsistencia económica de algunos equipos de futbol ya existía desde antes. Ha sido uno de los factores que impulsan a los multipropietarios para adquirir equipos de futbol cuyo sostén financiero no es lo suficientemente fuerte.

Atlas y Santos son operados por Orlegi Sports (Foto: Francisco Guasco/EFE)

Por otro lado, la multipropiedad fomenta las prácticas monopólicas en el futbol mexicano. En la actualidad, los dos grupos más destacados con la multipropiedad de equipos en diversas divisiones son Orlegi Sports, entidad que opera y es dueño del Club Santos Laguna y Atlas, en la Liga MX, así como Tampico Madero en la Liga de Expansión. El Grupo Pachuca, por su parte, posee a los Tuzos y el Club León FC.

Otro de los asuntos que pueden ser investigados entre los actores involucrados en el futbol mexicano es el lavado de dinero. Para dicho efecto, en septiembre de 2020, la Liga MX solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, presidida por Santiago Nieto Castillo, su apoyo para detectar y evitar problemas de dicha índole entre cada uno de los clubes que participan.

“Nos han pedido el apoyo para revisar algunas personas morales, empresas relacionadas con equipos de futbol. Estamos en colaboración con ellos. No puedo dar datos en virtud del sigilo de las investigaciones, ya que en este caso en particular no se han presentado denuncias”, declaró Nieto Castillo luego de haber firmado el convenio de cooperación entre las instituciones.

