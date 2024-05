Claudia López aseguró que el Partido Verde fue cooptado por el petrismo y atacó al Presidente: “El cambio no era para hacer corrupción”

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a la crisis que vive el partido Alianza Verde - crédito Colprensa

El partido Alianza Verde está atravesando una grave crisis en la que ahora se presenta la renuncia de dos figuras importantes para ese movimiento, la de Claudia López y la Antanas Mockus.

Respecto a la situación que atraviesa la colectividad, la exalcaldesa de Bogotá aseguró que una parte de la responsabilidad es del Pacto Histórico.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López aseguró que el “Pacto Histórico entró al Verde y lo bloqueó”. Precisamente, en diálogo con Noticias Caracol, la exmandataria dijo que su salida y la de Mockus está relacionada con esa ola “petrista” que se tomó el partido.

López resaltó que de las banderas con las que se inició el partido no queda nada y se refirió a la corrupción que, según ella, se tomó la colectividad, especialmente en relación con la elección de Gustavo Petro para la Presidencia.

“Nos vamos con Antanas Mockus porque de la ola verde con la que llegamos, con mucha ilusión en el 2010, pues ya no queda nada. El partido Verde que había sido el de la consulta anticorrupción, el de la educación, el que sacamos adelante con el profe y con tanta gente maravillosa alrededor de Colombia, terminó cooptado y capturado por una minoría petrista”.

La exalcaldesa de Bogotá aseguró que el partido Alianza Verde ha sido usado para tener puestos y contratos, lo que resulta algo totalmente contrario a la razón de ser de esa colectividad. Además, resaltó que ha sido también empañado por la corrupción como “está saliendo a la luz pública”.

“Lo que nos corresponde a nosotros como líderes que fuimos de la ola verde, es irnos, es darle una señal a Colombia de que eso es inaceptable, de que los principios éticos no se negocian, los recursos públicos son sagrados y seguiremos luchando contra la corrupción desde otros escenarios distintos al partido Verde”, añadió López.

El motivo de la renuncia de Mockus y Claudia López

La renuncia de dos de las figuras más notables de la Alianza Verde se conoce luego de que se destapara el escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en la que están involucrados los militantes de esa colectividad Sandra Ortiz e Iván Name.

Ante la polémica que salpica a una larga lista de funcionarios y exfuncionarios, el cofundador del partido Alianza Verde envió una carta con su renuncia a la dirección nacional del movimiento, en la tarde del lunes 6 de mayo de 2024. Solo una hora después se conoció la decisión de la exalcaldesa de Bogotá.

En diálogo con la emisora Blu Radio, López se refirió a su renuncia y aseguró que, aunque tiene aspiraciones para las próximas elecciones, no la trasnocha quedarse sin partido. Aunque no dejó claro para cuál colectividad se irá, indicó que sus principios no son negociables.

“En la medida en que el proyecto de Gustavo Petro fue creciendo, pues la minoría de política tradicional y petrista del Verde, que siempre ha controlado el aparato del Verde pues nos fue marginando, pese a que éramos mayoría en las urnas, siempre fuimos minoría en el partido”, dijo la exalcaldesa.

Respecto a lo que motivó su salida del movimiento y los escándalos que se han destapado desde que Petro llegó a la Presidencia, dijo que se siente decepcionada y arrepentida por haber dado un voto de confianza.

“Este no es el primer escándalo de corrupción del presidente, entonces lo que hay es corrupción, además hay sectarismo, también polarización, amenaza de violar la constitución y saltársela por encima, lo que creo que es pura pajarilla para desviar la atención”, añadió.

Si bien Claudia López resaltó que el país sí necesita un cambio, y que eso es evidente en cada territorio que lo conforma, el presidente y su gobierno no está cumpliendo con esa bandera con la que llegó a la Presidencia de Colombia. Por el contrario, de acuerdo con las declaraciones de la exalcaldesa, Petro estaría haciendo todo lo contrario a lo que se comprometió en campaña.

“Es lamentable el manoseo tan asqueroso que han hecho de la ilusión de cambio en este gobierno”, puntualizó Claudia López.