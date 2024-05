Emilio Tapia estaría relacionado con caso de corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero que denunció Fico Gutiérrez

Porqué salió a la luz el nombre de Emilio Tapia en escándalo de Afinia - crédito Colprensa

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció un nuevo caso de corrupción, esta vez en la empresa Afinia, que implicaría a la anterior administración de la ciudad, bajo el mando de Daniel Quintero.

Según Fico Gutiérrez, hubo una negociación opaca para ceder la administración de Afinia a un excongresista por una suma de ocho millones de dólares.

Este caso apunta a una compleja red de corrupción que incluye a Emilio Tapia, conocido por sus vínculos en el carrusel de la corrupción de Bogotá y recientemente arrestado por otro caso de malversación de fondos, según lo reportado por la revista Semana.

Las acusaciones detallaron que el negocio se llevó a cabo a pesar de numerosos cuestionamientos sobre su viabilidad, resultando en pérdidas importantes para la empresa y, por consiguiente, para la región de la costa Caribe.

Emilio Tapia aparece en el caso de corrupción que afecta a Afinia - crédito Colprensa

La denuncia, presentada ante la fiscal delegada contra la corrupción, Liesel Paola Flórez, sostiene que las acciones ilegales tuvieron lugar durante la administración del exalcalde Daniel Quintero y fueron expuestas por un ciudadano que, buscando protección a su identidad, compartió información relevante con la Fiscalía en mayo de 2022.

Según reportó el medio citado, en el punto 6 de la denuncia aparece el nombre del polémico empresario: “En el entramado de corrupción por la venta de Afinia, participó Emilio Tapia (hoy implicado en el caso Centros Poblados)”.

Los testimonios también indican que las negociaciones ocurrieron en diversos encuentros en Medellín y Barranquilla, incluyendo reuniones en un conocido restaurante del sector de Las Palmas y varios clubes de la ciudad.

La trama incluiría la asignación de puestos claves dentro de Afinia, como la gerencia, a individuos específicos designados por los implicados, entre ellos el excongresista William Ortega, señalado como intermediario, y el exconcejal de Bogotá Javier Lastra.

También se menciona a Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno y ex candidato a la Gobernación por el Movimiento Independientes, como una pieza dentro del entramado corrupto.

La denuncia de Gutiérrez resonó como un llamado de atención sobre las prácticas corruptas que pueden socavar la integridad de los servicios públicos y la confianza en las entidades gubernamentales. Así mismo, recalcó la necesidad de transparencia y legalidad en la administración de los recursos y empresas estatales, especialmente en sectores tan críticos como el energético.

La investigación sobre estos alegatos está en curso, y se espera que arroje luz sobre la profundidad y amplitud de la corrupción implicada, así como sus efectos en la economía local y en la confianza pública en las instituciones.

Negación de Ortega frente a acusaciones de mal manejo en Afinia

Excongresista y exconcejal de Bello (Antioquia) William Ortega, salpicado en el escándalo de Afinia - crédito @williamortegarojas / Instagram

El excongresista antioqueño William Ortega se encuentra actualmente en el centro de graves acusaciones relacionadas con un esquema de corrupción implicando a Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en la región Caribe. Estas denuncias fueron reveladas por el alcalde Federico Gutiérrez, quien sugirió que Ortega habría estado involucrado en un intercambio ilegal concerniente al manejo ejecutivo de Afinia, pactado por la suma de 8 millones de dólares durante la alcaldía de Daniel Quintero.

Las denuncias apuntan a que este acuerdo ilegal favoreció el arribo al cargo de gerencia de Javier Lastra Fuscaldo, exconcejal de Bogotá, que presuntamente orientó la asignación de contratos y recolectó sobornos, comprometiendo así la operación efectiva de la compañía. Según el alcalde Gutiérrez, un testimonio clave que detalla este esquema corrupto fue entregado a la Fiscalía, información que provino de un individuo bajo anonimato por temor a represalias.

Este testimonio también implicaría a figuras relacionadas con el carrusel de la contratación de Bogotá y un grupo de empresarios venezolanos, habiendo sido discutido todo ello en reuniones en locaciones prestigiosas de Medellín y Barranquilla.

Ortega, con una dilatada carrera política como exrepresentante a la Cámara por Antioquia y miembro del Partido Cambio Radical, negó rotundamente las acusaciones, defendiendo su desvinculación con los mencionados actos corruptos y desmintiendo cualquier relación comercial o política con Quintero o Lastra.

El excongresista confirmó un encuentro con Lastra, enfatizando que rechazó cualquier propuesta indebida. Ortega resaltó su extensa trayectoria política limpia, desconociendo totalmente las insinuaciones que le implican con negociaciones turbias en Afinia y afirma no tener ningún tipo de relación con la entidad.

“Me dijo que por qué no le ayudaba al nombramiento de un amigo de él, ni siquiera me lo presentaron. Allí había otro señor que tampoco conocía, que era Javier Lastra. El hombre incluso me mandó ofrecer una plata a mí y le dije que no tenía que ver absolutamente nada, que no voté por Daniel Quintero, que no soy del equipo de él”, dijo el excongresista, revelando lo que según él, se había hablado durante la citada reunión indicando que durante el 2019 no tuvo ningún tipo de relación con el exalcalde de Medellín ya que su enfoque estaba destinado a su campaña por la Alcaldía de Bello.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, denunció grave caso de corrupción en Afinia, filial de EPM - crédito Colprensa

“Este sinvergüenza de alcalde se refiere a un cuestionado excongresista. Nunca he sido cuestionado por nada, durante 40 años de actividad política. No tengo un solo vínculo con Afinia, no tengo ni un funcionario allá trabajando. Nunca recomendé a nadie, ante Dios que me está oyendo, a que le vendieran un tornillo a Electricaribe”, agregó Ortega en conversación con El Colombiano.

Estas revelaciones se añaden a informaciones previas que sugerían la existencia de una “mafia” orientada a direccionar contratos dentro de Afinia, según aseguraban veedores ciudadanos de la Costa Caribe el año pasado, indicando que tras ella había un prominente excongresista de Antioquia, apuntando indirectamente a prácticas corruptas en la gestión de contratos en la región.