“Voy por el Canelo”: Óscar de la Hoya anunció su regreso al ring para retar a los mejores

Óscar de la Hoya busca volver a ser un boxeador activo y compaginar la labor de promotor que desempeña en la actualidad. Para ello, el 11 de septiembre conmemorará las fiestas patrias con su regreso a los encordados en una pelea contra el excampeón de artes marciales mixtas Vitor Belfort. Si todo sale bien, confesó, le gustaría tener un reto de mayor exigencia por lo que considera a Saúl “Canelo” Álvarez y Floyd Mayweather como rivales.

Durante una entrevista para el medio ESPN, el propietario de Golden Boy Promotions habló sobre la pelea que sostendrá dentro de dos meses. Después busca “hacer una el 5 de mayo, el próximo año, a retar al mejor boxeador del mundo que es Mayweather o, si no quiere pelear Mayweather y darme la revancha, retar al Canelo Álvarez. ¿Por qué no pelear? Si me van a madrear, que me madree el mejor.

Al dar su declaración, el periodista Bernardo Osuna, así como David Faitelson, lo cuestionaron sobre si no considera arriesgado enfrentar al tapatío por su condición y la diferencia de edad. Como respuesta aseguró que su estilo con los guantes es su mejor arma e, incluso, afirmó que “mi jab nadie lo puede bloquear” y se dijo listo física y mentalmente para enfrentar a un boxeador más joven que él.

La relación laboral entre Saúl Álvarez y Oscar de la Hoya comenzó en el 2010, cuando firmó con Golden Boy, pero diez años después el tapatío lo demandó por incumplir un millonario contrato (Foto: Instagram@oscardelahoya)

De igual forma, aseguró que está llevando a cabo un proceso de adaptación que incluyen dos peleas de preparación antes de llegar a la estelar del 5 de mayo. En caso de no sentirse listo durante sus encuentros de septiembre y noviembre, renunciaría a su intención de retar a cualquiera de los dos pugilistas. Sin embargo, se siente listo para “enfrentar a los mejores” e indicó una ventaja sobre sus potenciales oponentes.

“Ellos no hacen yoga y estoy haciendo una yoga ahorita que me está poniendo en paz. Me siento como de 20 años, la verdad es increíble y mi cuerpo ha estado descansando muy bien. Estoy con mucha energía y tengo reflejos, que es lo más importante. Si yo no pienso que puedo hacer esto no lo voy a hacer, pero el hecho de que pienso que lo puedo hacer y que mi cuerpo está respondiendo muy bien (me anima) a hacer estas dos peleas primero”, declaró.

