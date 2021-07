Qué trabajo preferiría Martinoli en lugar de firmar con Televisa

Christian Martinoli tiene pensado retirarse a los 60 años de los micrófonos (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

La rivalidad entre las televisoras mexicanas siempre ha existido: cada una busca hacerse del mejor rating para atraer audiencia. En el caso de la sección de deportes, las narraciones de los partidos de fútbol se convirtieron en una de las fuentes para pelear por el público espectador.

Christian Martinoli se convirtió en una de las figuras icónicas de TV Azteca, junto con Luis García ha logrado forjar un estilo único que lo llevó a convertirse en un referente del cronismo deportivo actual. Ambos han peleado por generar un rating a favor de su empresa, continuando con la tradición que dejó José Ramón Fernández en el canal.

En distintas ocasiones, el creador de la frase “ah no bueno” ha señalado que difícilmente saldría de la televisora de Ajusco pues fue ahí donde forjó su carrera profesional y tuvo la oportunidad de crecer en el medio periodístico.

Christian Martinoli confesó que jamás trabajaría en Televisa (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Aunque actualmente tiene un trabajo estable y la relación con el Doctor García se mantiene como una de las mejores duplas periodísticas, Christian Martinoli ya tendría un plan para el día que ya no colabore con Azteca Deportes y sería una profesión alejada del fútbol.

La cercanía con el ex delantero del Atlético de Madrid le permitió emprender un negocio en donde aprovecharon su fama de televisión para convertirla en productos comerciales. Christian Martinoli emprendería en la venta de camisetas, gorras y demás artículos con la figura de él y de García.

Actualmente la comercialización de dichos artículos las promueve, en su mayoría, Luis García en sus redes sociales. Playeras estampadas con la frases como: “Tantas veces te pedí una, desgraciado”, “Chorizo power”, “por el amor de Deus”, entre otras más serían las que promovería Martinoli en lugar de pedir trabajo con Televisa.

Christian Martinoli emprendería en la venta de camisetas, gorras y demás artículos con la figura de él y de García (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Para el canal de YouTube de Javier Alarcón “Entre camaradas” detalló que a pesar de que se lleva bien con algunos integrantes de Televisa ve lejana la posibilidad de trabajar ahí, pues se mantiene fiel con su empresa y a las enseñanzas de José Ramón.

Refutó la probabilidad: sin importar las condiciones optaría por el retiro o por otro tipo de negocios como el de las camisetas, en lugar de llegar a la televisora de Chapultepec.

“Lo he dicho abiertamente, muchas veces, yo jamás trabajaría donde tú trabajaste (Javier Alarcón) pero de todos modos yo respeto a grandísimas personas que he tenido la oportunidad de cruzarme. Yo por ejemplo voy al Estadio Azteca y con los camarógrafos de Televisa me saludo como si fueran de Azteca y platicamos”, comentó para el programa de Alarcón.

Martinoli apuntó que alrededor de los 60 años dejaría la profesión (Foto: Instagram/@garciaposti)

Durante la emisión de la Copa Mundial de Rusia 2018 recordó sus inicios en la empresa y señaló que se siente a gusto con la compañía por la que no pretende abandonarla, sentenció que el día que se vaya será porque lo habrán corrido: “Yo me voy de Azteca hasta el día que me echen, así declaro”.

También habló del tiempo que considera pertinente para mantener su profesión de narrador deportivo, pues a pesar de que admita a referentes como Joserra, Enrique el Perro Bermúdez, y otras figuras del medio laboral, apuntó que no se ve de edad avanzada y trabajando en televisión.

Puso el límite de su desarrollo frente a los micrófonos y apuntó que alrededor de los 60 años dejaría la profesión. A pesar de que la empresa rival le ofrezca regresar como un “experimentado narrador” rechazó la idea de ingresar a laborar con Televisa.

