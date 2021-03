“Real América”, la prensa española y su elogio al club dirigido por Solari

Contrario a las malas rachas en derbis de la Liga española, Santiago Solari logró su primera victoria en el Clásico Nacional al frente del América (Foto: Cuartoscuro)

Tras la certera victoria del Club América sobre el Guadalajara en el Clásico Nacional, los resultados de Santiago Solari en la dirección técnica han comenzado a convencer a aficionados y críticos. De hecho, sus antecedentes como fugaz timonel en el banquillo del Real Madrid han bastado para que la prensa española relacione el planteamiento táctico de los de Coapa con los merengues.

En el diario AS catalogaron al equipo como “Real América” pues, además del esquema de juego, Santiago Solari ha echado mano de piezas con sólida experiencia y formación en “La Fábrica”. Uno de ellos es su principal asistente Santiago Sánchez Martín, originario de Madrid, España y quien cuenta con la confianza del DT, pues lo acompañó al frente del equipo que se hizo del trofeo en el Mundial de Clubes en 2018.

El 29 de diciembre de 2020, bajo la campaña nombrada “El Sol sale en Coapa”, América anunció la llegada del argentino en sustitución del polémico, pero ganador, Miguel Herrera. Con ello, también se hicieron sonar voces que criticaron al nuevo personaje por no haber conseguido más títulos con el club europeo, además de su periodo de inactividad.

Álvaro Fidalgo cuenta con la confianza de Santiago Solari, pues coincidieron en las categorías inferiores del Real Madrid (Foto: Santiago Arenas/EFE)

En el debut de las Águilas en el Estadio Azteca, el indiecito no pudo estar en el terreno de juego debido a que su visa de trabajo aún no había sido autorizada. No obstante, frente al Atlético San Luis, los dirigidos por Gilberto Adame se sobrepusieron por un agónico marcador de 2-1, tras una anotación de Sebastián Córdova en el minuto 89.

Su debut oficial también fue ante un rostro conocido, Javier “Vasco” Aguirre. En su visita a Monterrey, durante la jornada 2, el cuadro azulcrema sufrió el primer descalabro del torneo además de una expulsión. La actuación ofensiva no fue determinante, por lo que fue blanco de críticas de personajes como el ex portero Moisés Muñoz, quien dijo “Un solo tiro con dirección de portería en todo el partido!! Para el más grande de México, esto no es permisible”, por medio de su cuenta de Twitter @MoyMu23.

Desde ese momento, el calendario y los rivales han favorecido a Solari para desplegar un papel más consistente. Con victorias discretas, los de Coapa han consolidado una racha sin derrotas en la cancha. Aunque la forma en la cual han conseguido los puntos también ha sido señalada pues, a ojos de algunos personajes, las actuaciones no han sido dignas de un club de dicho talante.

Francisco Córdova de América celebra un gol con su entrenador Santiago Solari durante el Clásico entre Chivas y América (Foto: Francisco Guasco/EFE)

El dos de febrero arribó a la Ciudad de México la segunda pieza formada en las inferiores del club merengue. A petición del nuevo estratega, Álvaro Fidalgo, nacido en el principado de Asturias y excapitán en el Castilla, llegó cedido a préstamo con opción a compra a las filas del equipo. La confianza de Solari en el jugador de 23 años se notó casi de inmediato, pues dos semanas después de su arribo se hizo presente en el once titular.

Desde entonces, con el tridente blanco, el equipo ha logrado victorias con más de dos goles a su favor. Sin embargo, el triunfo sobre Chivas en el Clásico puso el trabajo de Solari en el centro de la opinión, al igual que el nivel futbolístico de Álvaro Fidalgo, quien jugó los 90 minutos y destacó.

Con 25 puntos, persiguen muy de cerca la buena racha del Cruz Azul, líder de la competencia con 27 unidades.

Aunque le faltan retos importantes, en la recta final del torneo, frente a equipos como Tigres, Cruz Azul, Toluca y Pumas, las Águilas tienen casi asegurado su pase directo a la liguilla del Guard1anes 2021. Sin embargo, con un fútbol empapado con la técnica e ideología de las canchas de Valdebebas, en España no descartan la presencia de Solari en la disputa por la obtención del decimocuarto título de las Águilas del América.

