El árbitro Adalid Maganda se manifestó afuera de las instalaciones de la FMF en Toluca: “Quiero recuperar mi trabajo”

Según medios locales, al acceso llegaron un grupo de personas que se identificaron como “abogados de la Federación Mexicana de Fútbol” (Foto: Twitter/ @AdriMaldonadoL)

Árturo Adalid Maganda, uno de los árbitros más polémicos de la Liga MX, se manifestó la mañana de este martes en las instalaciones de la Federación Mexicana Futbol (FMF) en Toluca, para pedir la restitución de su cargo -pues alega que lo expulsaron por racismo- y solicitar una reunión privada con Arturo Brizo Carter, presidente de la Comisión de Árbitros.

El silbante llegó junto con una comitiva de Guerrero a las instalaciones de la FMF, donde colocaron una pancarta con la leyenda: “Alto al racismo. Guerrero está contigo Adalid #TodosSomosNegros”.

Según medios locales, al acceso llegaron un grupo de personas que se identificaron como “abogados de la Federación Mexicana de Fútbol” y quitaron todas las pancartas que habían colgado los quejosos comandados por Maganda.

También acudieron autoridades para tratar de que el árbitro dejara libre el acceso, sin embargo, el silbante advirtió que no lo haría hasta hablar con algún responsable.

(Foto: Ascenso MX)

Al silbante se le trató de entregar un citatorio a las afueras de las instalaciones de la FMF, en el cual se le acusa “por extorsión a la federación” y se le explicó que, por una medida legal, no se puede acercar a las instalaciones de la FMF, pues se trata de una “medida de protección por el peligro de causar daños”.

“Eso tiene que quedar un precedente para que en México haya justicia y ya no haya racismo en ninguna índole. Hago un llamado a la Federación, hago un llamado para que se acerque y decirle que no nos vamos a dejar, que esto apenas empieza y si quieren pelea, pues la van a tener hasta que quiten a ese racista que es Brizio. Fuera Brizio, no vamos a permitir que siga pisoteando a los árbitros del país”, declaró en un video difundido por la cuenta de Twitter de El Universal Deportes.

Adalid Maganda fue destituido el pasado 2 de febrero de la Comisión de Arbitros por no “cumplir con los estándares”.

“Dados los constantes hechos en los que el señor Maganda ha demostrado no cumplir con los estándares de esta Comisión, se ha tomado la decisión de separarlo de su cargo”, señaló en un comunicado de la FMF.

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros de la FMF (Foto: Cuartoscuro)

La Comisión que preside Arturo Brizio señaló que el nazareno no aprobó los exámenes médicos en dos ocasiones, que son un requisito indispensable para poder dirigir los partidos de la Liga MX.

A su vez, recordó que Maganda participó en un evento deportivo “durante la pandemia sin la autorización de la Comisión y sin respetar los protocolos sanitarios”.

De acuerdo con el periódico El Universal, Adalid pitó el domingo 4 de octubre la final Mayor A en Ixtapaluca entre los equipos Santa Cruz y Guadalajara. Esto le habría dejado una ganancia de 6,000 pesos mexicanos, unos USD 280.

La Comisión también apuntó que el silbante ha tenido una calificación baja “derivada del deficiente nivel en el manejo de partidos de Liga MX”. Indicaron que incluye la “poca aptitud para comunicarse con el VAR”.

Adalid Maganda, árbitro de la Liga MX (Foto: Cuartoscuro)

La última polémica en la que estuvo involucrado fue en el partido entre Toluca y Querétaro de enero pasado. Fueron en varias ocasiones donde las decisiones de Maganda terminaron afectando en jugadas que cambiaron el marcador del encuentro.

Y es que hubo varias jugadas polémicas durante el duelo en el Estadio Nemesio Diez. El primero de ellos fue al minuto 10, cuando el portero Luis García salió de manera errónea por un balón, dejando el arco abierto para que la ofensiva queretana anotara. Sin embargo, Maganda marcó una falta y anuló el gol.

El segundo de ellos fue al minuto 24 en el penal anotado por Ángel Sepúlveda. La diana debió de ser anulada y la pena máxima debió repetirse, ya que uno de los futbolistas de los Gallos ingresó al área antes del golpeo a la esférica.

La última jugada fue en los minutos finales del encuentro. Al 87′, William da Silva metió la mano dentro del área, razón por la que el VAR solicitó una revisión en la pantalla por un posible penalti. El silbante fue a ver la repetición, pero tardó cuatro minutos en regresar a la cancha. Después de ver las evidencias, Adalid Maganda decidió no marcar la pena máxima, a pesar de que la mano era contundente.

Ésta no sería la primera vez que el árbitro protesta por un despido. Hace unos años acusó a Arturo Brizio de despido por discriminación racial y estuvo un año sin ver actividad en una liga profesional. Fue hasta 2019 cuando pudo volver a la FMF y hace unos meses se hincó en un partido amistoso como parte de las protestas contra el racismo en el mundo.

SEGUIR LEYENDO: