Canadá quiere quitarle a México su joven promesa del Arsenal FC; lo convocaron a una concentración con el equipo mayor

(Foto: Instagram/10marceloflores)

Parece ser que la Selección Mexicana no tiene aún asegurado al centrocampista Marcelo Flores, que a sus 17 años de edad es considerado como una de las joyas del Arsenal FC, uno de los clubes más importantes de la liga Premier de Inglaterra.

Y es que el talento, y sobre todo, la triple nacionalidad del “10” de los Gunners sub-18, llamó también la atención de la Selección de Canadá, rival del Tri en la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en inglés).

Este miércoles se dio a conocer que el conjunto de la “Hoja del Maple” lo invitó a participar del 9 al 21 de enero de 2021 en un campamento del equipo mayor a realizarse en Florida, Estados Unidos, programado como parte de su preparación para la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022.

(Captura de pantalla: Twitter)

“Como un paso hacia los Clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA, el campamento de enero brinda a nuestro equipo la oportunidad de volver a prepararnos para los compromisos de marzo (...) Como esta es la primera vez que estaremos en la cancha con algunos jugadores en más de un año, será importante enfocarnos en las actuaciones mientras avanzamos hacia la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022”, dijo John Herdman, director técnico de la escuadra canadiense.

Son 11 jugadores los que recibieron su primer llamado con Canadá y 18 de los 28 citados nacidos después de 1997, como es el caso del joven mexicano, ya que también piensan en él para el Preolímpico de la Concacaf a jugarse en marzo.

Es importante señalar que en caso de que Marcelo se presente a entrenar con Canadá, no significa que deje de ser elegible para México, pues hasta que no juegue un partido oficial con algún representativo (que también podría ser Inglaterra), es libre de elegir la Selección a la que representará.

(Foto: Twitter/Fer_moreno17)

Sin embargo, en septiembre pasado Flores declaró en entrevista para Marca Claro que le interesaba el proyecto del Tri. Incluso se encuentra considerado para la categoría Sub-20, pero debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19) no se la ha podido convocar.

“Es bueno tener tres opciones. He elegido México porque es donde es originaria la mayor parte de la familia de mi padre y quiero que se sientan orgullosos. Siento que México es uno de los mejores países para representar en futbol. Me recibieron muy bien, todos son buenos amigos, me tratan muy bien y me gusta jugar para México”

Cabe recordar que el futbolista del Arsenal FC quedó fuera de la lista de Marco Antonio “Chima” Ruíz para el Mundial Sub 17 de Brasil, en el que México quedó subcampeón luego de caer frente al anfitrión.

De un clan futbolero

(Foto: Twitter/Fer_moreno17)

Nacido en Canadá, pero de padre mexicano y de madre con ascendencia inglesa, Marcelo Flores llegó en marzo de 2019 a las fuerzas básicas del Arsenal, proveniente del Ipswich Town, del Football League One de Inglaterra.

Durante el 2020 ha tenido un crecimiento considerable al grado de ser convocado por el estratega español Mikel Arteta para entrenar con la escuadra del primer equipo.

Asimismo, lleva el fútbol en las venas, pues su madre, jugó en el balompié femenil de Canadá. Mientras que sus hermanas, Silvana y Tatiana, también juegan en Londres, pero con el Chelsea FC; incluso la primera de ellas fue subcampeona del mundo sub-17 con México, en Uruguay en 2018, mientras que Tatiana decidió jugar este año con la selección sub-16 de Inglaterra.

