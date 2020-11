Crece el brote de coronavirus en la selección de Uruguay: quiénes son los nuevos contagiados y la mala noticia que recibió Luis Suárez

Nuevos positivos en la Selección Uruguay: en total son once los integrantes del plantel con coronavirus Foto: EFE/Matilde Campodonico

La Selección de Uruguay no pudo este martes ante el poderío de Brasil y cayó por 2-0 como local por la cuarta fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, esta mañana el plantel encabezado por Óscar Washington Tabárez recibió nuevas malas noticias al confirmarse que dos jugadores más y cinco colaboradores dieron positivo de Covid-19.

El elenco charrúa ya había presentado tres casos de coranavirus el lunes, cuando desde la Asociación Uruguaya de Fútbol anunciaron que el delantero Luis Suárez, el arquero Rodrigo Muñoz y el funcionario Matías Faral se habían contagiado y debieron ser aislados del resto de la delegación. De esta manera, la Celeste no pudo contar con su goleador para el cruce ante la Canarinha.

Luis Suárez había dado positivo el lunes y se perdió el choque con Brasil Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

Este miércoles, nuevamente la AUF sacó un comunicado en el que señaló que los futbolistas Alexis Rolín y Diego Rossi, sumados a Alberto Pan, Jorge Rey, Richard López, Victor Britez y Emiliano Aguirre -todos miembros del staff- dieron positivo en su último hisopado PCR. Por lo que el número total de afectados se elevó a diez.

Con estos últimos se decidió actuar de la misma forma que con los anteriores infectados. Todos se encuentran aislados, respetando los protocolos de la Conmebol y, afortunadamente, se encuentran sin presentar síntomas y en buen estado de salud.

El comunicado de la AUF informando siete nuevos casos

En cuanto al estado del Pistolero, pese a que no pudo estar presente en la derrota frente a la Verdeamarela, se decidió realizarse nuevamente estudios para descartar un falso positivo y, en ese caso, poder viajar a España para reintegrarse al plantel del Atlético Madrid. No obstante, el resultado otra vez le arrojó la presencia del virus y no podrá volver a Europa hasta recuperarse.

Es así que, el entrenado Diego Simeone no tendrá disponible al atacante de 33 años para el cruce frente al Barcelona de este sábado, correspondiente a la décima jornada de La Liga. Una baja de peso la que sufrirá el Colchonero teniendo en cuenta que Suárez se había adaptado muy bien a su nuevo equipo y llevaba cinco goles anotados en el certamen; además del condimento especial que aportaba el cruce entre el uruguayo y su ex club como el Blaugrana.

Tanto Suárez como los otros contagiados mantuvieron contacto estrecho con el resto del plantel

Por otro lado, habrá que estar atentos con el resto de los integrantes del plantel del seleccionado ya que, si bien sus pruebas dieron negativas, podrían presentar la enfermedad en los próximos días debido a que mantuvieron contacto estrecho con los contagiados.

Uno de los que ya advirtió que tomará medidas al respecto fue River Plate, que esperará la llegada de Nicolás de la Cruz a Argentina y procederá a aislarlo y realizarle un nuevo hisopado como precaución. Una vez que tengan el resultado, el volante se podrá reincorporar al equipo dirigido por Marcelo Gallardo y estará disponible para los dos compromisos importantes: ante Banfield, el viernes por la Copa de la Liga Profesional, y ante Atlético Paranaense, el miércoles 25 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

