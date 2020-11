A 8 años de su salida del Barcelona, Cesc Fábregas habló de su tensa relación con Pep Guardiola

Cesc Fábregas y Guardiola compartieron equipo en 2011 - REUTERS

El mediocampista español Cesc Fábregas tiene sus raíces en Barcelona, ciudad a la que tuvo el lujo de representar durante tres temporadas en el primer equipo del conjunto culé, el cual compartió con Lionel Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández. En la primera de ellas (en la 2011/12) también coincidió con Pep Guardiola como entrenador.

Una experiencia que el actual jugador del Mónaco no recuerda como positiva, según sus declaraciones en el programa radial “Tot Costa” de Catalunya Radio: “Con Guardiola no hemos vuelto a hablar”.

“No sé si la decepción es mutua”, reconoció el español, que tras la salida del entrenador a mediados del 2012, disputó dos años más con el cuadro azulgrana bajo las órdenes de Tito Vilanova y Gerardo Martino, antes de marcharse al Chelsea, en donde tuvo como técnico a José Mourinho.

Fabregas y Guardiola se volvieron a cruzar cuando el futbolista militaba en el Chelsea

“Hay cosas que pasaron de las que no tengo por qué hablar”, sentenció el mediocampista, quien hace ocho años atrás, en 2012, explicaba cómo había sido su relación con el catalán en una entrevista con Radio Marca: “Con Guardiola no terminaba de entender bien el sistema. Yo venía de otro fútbol y coger todo lo que él quería tan rápido era complicado, porque los demás ya lo tenían asumido”.

“De interior izquierda me costaba, porque yo necesito tener más movilidad y no soy rápido en los primeros metros. Es verdad que soy un poco anárquico, pero así soy yo. Y la pasada temporada, por algunos comentarios, también de Guardiola, me faltó algo”, detallaba en aquella pretemporada en la que Tito Vilanova ya estaba al mando del primer equipo.

A pesar de estas diferencias, el futbolista de 33 años, afirmó que el actual técnico del Manchester City, “era mi ídolo en mi infancia, quizás es la persona de la que he aprendido más, como jugador, como ídolo y después como entrenador y ya está”.

A la distancia, el futbolista continúa pensando que le “faltó sintonía y todo fue muy rápido”, pero que “las sensaciones son que todo fue mucho mejor de lo que me pensaba en aquel momento”.

Fábregas reconoció que de Guardiola fue uno de los que más aprendió

Con respecto a José Mourinho, el archienemigo mediático de Pep, Fábregas remarcó que, “fue quien más me inspiró a salir del Barça. Me dijo que nos las habíamos tenido en el campo cuando él estaba en el Chelsea y yo en el Arsenal y luego cuando él entrenaba al Real Madrid y yo estaba en el Barcelona, pero que para él todo terminaba ahí, y me contó su proyecto. Prioricé lo profesional, y hoy en día me sigo escribiendo con él y lo considero un amigo, me ayudó mucho en su momento y puede que con él jugara una de mis mejores temporadas”.

Finalmente también opinó sobre el presente que vive el FC Barcelona y la decisión de Lionel Messi: “No sé qué más se le puede pedir después de tantos años dando tanto. Tú puedes haber dado mucho, que al final solo valorarán lo último. Vi a gente del club que intentaba hacerle daño, pero como culé estoy agradecido de que siga en el Barça. ¿Si se siente solo?, no creo. Ha pasado por muchos grupos y solo seguro que no está, aunque es cierto que Luis era un apoyo para él”.





