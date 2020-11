La revolucionaria propuesta del Mono Burgos para evitar los 0-0 y que haya más goles en los partidos

La revolucionaria propuesta del Mono Burgos





Germán Adrián Ramón Burgos se convirtió en uno de los personajes más particulares del mundo del fútbol. Después de su gran paso por el arco de River y de la selección argentina, el Mono inició su carrera como ayudante de campo de Diego Simeone. Después de casi nueve años, en los que compartieron diferentes experiencias y lograr poner al Atlético Madrid entre los clubes más prestigiosos de Europa, el ex arquero tomó la decisión de dejar al Cholo para emprender su propia experiencia como entrenador.

Después de los rumores que lo vincularon al final de la pasada temporada con varios equipo de España como el Alavés y en la actual campaña fue señalado como candidato a ocupar el banco de suplentes del Celta de Vigo, Burgos espera junto a su nuevo cuerpo técnico su primera chance para dirigir. Mientras aguarda una oportunidad, el Mono utilizó su cuenta de Instagram para presentar un revolucionario proyecto para que los equipos ofensivos sean beneficiados en una nueva tabla de posiciones.

“Se me ocurrió pensar en cómo mejorar el fútbol. Cómo lo mejoraríamos beneficiando el gol, entonces los invito a pensar: por ejemplo en Champions, en Copa Libertadores, en copas internacionales, en Mundiales de Clubes, el gol de visitante vale doble. ¿Por qué no mejorar la puntuación del empate en los torneos locales y darle un impulso al gol?”, analizó el ex cuidador del arco de los Millonarios.

“Eso modificaría, directamente, atacar un poco más. Y los llevo a analizar esta situación: un 0-0 no puede valer el mismo puntaje que un 3-3 o un 4-4 o 2-2. Entonces, les dejo esta tabla para que la analicen y me ayuden a razonar a ver si sería posible cambiar esto en el fútbol, porque la puntuación de tres para el vencedor está bárbaro. Entonces, el 0 a 0, para mí, no tendría que valer nada ”, agregó Burgos.

El Mono Burgos creó una nueva forma de puntuar para los equipos que anoten más goles (REUTERS/Susana Vera)

Al mismo tiempo, el Mono utilizó el video que publicó en sus redes sociales para explicar cómo aplicaría el nuevo formato de puntuación donde prevalecería la suma de puntos para los que más goles anoten. “No arrancas hasta que, por los menos, los dos equipos hacen un gol. Que sería con medio punto. Un 2-2, un punto. Un 3-3, un punto y medio. Ya un 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 y lo que quieran empatar en goles, dos puntos. Entonces, premiaríamos esa cantidad enorme de goles que se contrapone totalmente con un empate 0-0 o 1-1”, dijo.

Por último, el ex futbolista, que fue mundialista en dos ocasiones y logró siete títulos junto a Simeone en el Atlético Madrid, dejó su idea e invitó a los amantes del fútbol y a los entrenadores a razonar sobre esta nueva forma de medir el aporte goleador en una posible tabla de posiciones.

“Eso nos daría a los entrenadores otra capacidad de analizar los partidos. Por ejemplo, vas perdiendo 3-1 o vas ganando 3-1. Si empatas, tenés la posibilidad de ponerle un punto y medio si logras empatar 3-3. ¿Es diferente? ¿Varía la situación? Piénselo y si quieren, comenten, porque creo que hemos dado en algo que puede ser valedero en el futuro para que los empates a más de dos o tres goles, tengas diferente puntuación y no beneficiemos con un punto el empate”, concluyó.

