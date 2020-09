Oficial: Marcelo Bielsa confirmó que seguirá como entrenador del Leeds en la Premier League

Marcelo Bielsa dirigirá al Leeds United en la Premier League

Todo hacía indicar que iba a continuar al mando del equipo, pero nadie se animaba a confirmarlo conociendo el minucioso análisis que hace Marcelo Bielsa antes de aceptar un proyecto. A horas del arranque de la Premier League, fue el propio entrenador argentino quien oficializó que seguirá al frente del Leeds United: “Todo está arreglado. Seguiré aquí la próxima temporada”.

Su primer encuentro será el próximo sábado desde las 13.30 (hora Argentina) en Anfield ante el Liverpool, último campeón del certamen. Luego recibirá a Fulham (19/9), visitará a Sheffield United (27/9) y será anfitrión del Manchester City. “Estaré trabajando la próxima temporada en el Leeds United”, destacó en la conferencia de prensa que realizó vía Zoom y en la que tuvo la particularidad de estar acompañado por un nuevo traductor, rol que ocupó hasta hace semanas el cordobés Diego Flores.

El Loco no dio mayores precisiones sobre la extensión del vínculo ni de los pormenores de la nueva firma, pero advirtió que no tuvo tiempo para tomarse unas vacaciones y que estuvo trabajando en el armado del plantel desde que se consumó el ascenso a la Premier. “Como en toda negociación, no se hace nada hasta que se hace... He trabajado al 100 por ciento desde que terminaron las celebraciones”, detalló según declaraciones que recogió el portal Leeds Live.

“Es muy especial enfrentar al Liverpool. Es un campeón justo. Tienen un estilo de juego consistente. Sin duda es uno de los mejores equipos del mundo. Siempre me pongo nervioso antes de jugar. Me preocupo cuando no estoy asustado y preocupado”, destacó DT argentino de 65 años sobre su primer partido en la Premier tras dos años en el ascenso inglés en definiciones que replicó el diario local Evening Post.

“El club, los aficionados y los jugadores merecen estar jugando en la Premier League. Es la mejor liga del mundo y siempre requiere que estés al mejor nivel. Es difícil asimilar cómo se adaptarán a la Premier League los jugadores. Nos hemos preparado pero tenemos que demostrarlo en el campo. Hemos estado formando un grupo durante algún tiempo y hemos mantenido a los jugadores que creemos que pueden jugar a un nivel superior”, explicó sobre el cambio de categoría y la decisión de sostener la base del equipo que le permitió el club este histórico ascenso tras 16 años de ausencia en al Premier.

La dirigencia sumó a la plantilla principal a dos futbolistas por el momento, más allá de algunos jóvenes proyectos que se incorporaron. El delantero español Rodrigo se convirtió en la compra más cara de la historia del Leeds: “Es un jugador muy conocido con una amplia trayectoria. Es titular de una selección importante en Europa, eso lo define como futbolista”. También se sumó el defensor alemán Robin Koch, proveniente del Friburgo: “Son dos jugadores que tienen el nivel adecuado para jugar en la Premier League. Están en muy buenas condiciones físicas de cara al partido”.

