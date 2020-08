¿Hubo foul antes del primer gol del Barcelona? La polémica jugada que protestó el Napoli

La polémica en el gol del Barcelona ante Napoli

El córner desde el lado izquierdo de Ivan Rakitic llegó con mucha rosca sobre el área del Napoli. El defensor Clément Lenglet saltó más alto que todos y, ubicado en el lugar preciso, sacó un cabezazo que fue imposible de atajar para David Ospina. El Barcelona, a los 9 minutos, sacaba una ventaja fundamental en la pelea por clasificar a los cuartos de final de la Champions League.

Sin embargo, las protestas no tardaron en llegarle al árbitro turco Cüneyt Çakir: los jugadores del equipo italiano pedían por un foul previo al gol. El juez escuchó por sus comunicados la opinión desde el VAR y sin mirar la pantalla de chequeo convalidó la apertura del marcador en el Camp Nou.

El reclamo corría por un empujón previo del futbolista francés de 25 años sobre su marcador, Diego Demme. Para colmo, el mediocampista del combinado de Gennaro Gattusso, tras el contacto con Lenglet, también desestabilizó a su compañero Kalidou Koulibaly.

Todo tipo de discusión se terminó unos minutos más tarde, cuando la enorme figura de Lionel Messi irrumpió en la escena y silenció el debate que podría desarrollarse por esta polémica. Un golazo, uno anulado que causó polémica y la generación de un penal para que Luis Suárez coloque el 3-0 transitorio fueron las intervenciones de Leo en el primer tiempo.

El encuentro de ida de los octavos de final se había desarrollado el 26 de febrero y había finalizado 1-1 con los tantos de Mertens para el local y Griezmann para los catalanes. Aquel duelo en el Estadio San Paolo se celebró días antes que la pandemia obligue a detener todas las actividades alrededor del mundo. Por ese motivo, casi seis meses más tarde se disputó esta revancha en España.

Los cotejos que se celebraron en este sábado 8 de agosto (Barcelona vs. Napoli y Bayern Múnich vs. Chelsea) fueron los que cerraron los cruces de octavos de final pendientes. A partir del próximo miércoles 12 de agosto, con el cotejo entre Atalanta de Italia y el París Saint Germain de Francia, se iniciará el “Final 8″. Esta parte final será con duelos a un partido y todo el certamen será en Lisboa, Portugal. Los cuartos de final, más allá del cruce mencionado entre los italianos y franceses, tendrán también los siguientes duelos: RB Leipzig vs. Atlético de Madrid (13 de agosto) y Manchester City vs. Lyon (15 de agosto).

