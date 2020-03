El ahora futbolista del Aston Villa se encuentra en cuarentena en Inglaterra y explicó, en declaraciones publicadas por el sitio británico The Sun, que por falta de insumos, sólo se hacen test a quienes presenten un nivel de síntomas graves: "Tuve el bicho durante estas últimas semanas. Ha sido diferente, difícil. No hacen pruebas aquí a menos que te sientas muy, muy mal. Apoyo esa política, para ser justos. Hablé con los médicos y me dijeron que los síntomas eran de coronavirus. Obviamente, no hay confirmación oficial ya que no hice una prueba, pero sé que fue Covid-19. Tenía fiebre, tos, no podía respirar bien, sentía que un camión o un tren me habían atropellado. Fueron dos o tres días realmente difíciles”.