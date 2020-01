El partido, que se jugará esta tarde en el Camp Nou (17:00 horas), será único (no habrá uno de vuelta), y tras el apuro sufrido en dieciseisavos en el campo de Ibiza (1-2), en el que descansaron Messi y Piqué, entre otros, esta vez Setién no dio tregua y reclamó a todos sus efectivos, no así a Riqui Puig, que no viajó a Valencia por enfermedad y, pese a que el martes se entrenó con el grupo, no entró en la lista.