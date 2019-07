Tabla de sanciones a Nick Kyrgios



Masters 1.000 Montreal 2015: u$s 9.862

Masters 1.000 Shangái 2016 u$s 16.500

Masters 1.000 Shangái 2017 u$s 37.780

Masters 1.000 Roma 2018: u$s 57.840

Queen's 2018: u$s 16.848

Queen's 2019: u$s 17.500

Total de multas acumuladas: u$s 156.330