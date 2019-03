"Manu Ginóbili es sinónimo de San Antonio, es historia, es leyenda. Y no solo de San Antonio, también de la NBA", afirmó. El argentino ganó 4 de los 5 anillos que posee el equipo (2003, 2005, 2007 y 2014). El autor de Manu: el cielo con las manos, luego agregó: "Podríamos decir que Manu es el alma de San Antonio. Duncan es una figura clave, importantísima, pero no me equivoco si digo que Manu es el alma de San Antonio".