Y es que además de su época de historietas, Fellini continuó con su apetencia pictórica a lo largo de toda su carrera. Actores, escenarios, vestuarios, todo podía ser dibujado por su mano antes del comienzo de cualquier filmación. “¿Por qué dibujo los personajes de mis películas?¿Por qué bosquejo sus caras, sus narices, sus bigotes, sus corbatas, sus bolsos, su manera de cruzar las piernas y esbozo las personas que vienen a verme a la oficina? A lo mejor ya lo he dicho; es un manera de empezar a mirar la película en la cara, para ver qué tipo es, el intento de fijarme en algo, aunque sea minúsculo, incluso insignificante, pero que me parece que tiene que ver con la película y, de manera velada, me habla de ella”, comentó en una entrevista durante los ‘60.