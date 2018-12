Por primera vez desde que comenzó esta edición de la feria la curadora logró llegar hasta el final de uno de los pasillos principales: "Es que se me va el tiempo, no sé cómo… Hay tanto tan fascinante, y me entretengo hablando", ironizó sobre ella misma. Al doblar comenzaban los pasillos de Survey, la sección dedicada a muestras individuales de materiales raros de artistas conocidos.