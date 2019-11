Se ahorró en todo aquello que estaba previsto para honrar al público. Para provocar su disfrute visual, auditivo, lector. Me entristece. Porque hubo de todo, por supuesto, y todo me dejó un tanto desconcertada. Como si hubiéramos retrocedido en la forma de mirar la LIJ. No creo equivocarme porque para muestra, basta notar que ya no tenemos embajaduría LIJ y no es cosa vana porque marca un estancamiento en ese esfuerzo que llevamos años intentando: darle a la LIJ la categoría de literatura a secas, no un subgénero dedicado a niños y jóvenes, esos entes raros, cursis y no del todo personas.