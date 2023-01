Millonarios se prepara para enfrentar a River Plate en Estados Unidos

Millonarios se prepara para su segundo amistoso internacional. @HerthaBSC_ES

La pretemporada 2023 para los equipos sudamericanos continúa, y aunque en Colombia, algunos planteles realizan amistosos con categorías inferiores, Millonarios busca fortalecer su juego en territorio norteamericano y en esta oportunidad, enfrentará a uno de los grandes del continente: River Plate. El encuentro se jugará el sábado 14 de enero en la Florida y contará con varias figuras de los dos planteles.

Si bien, los dirigidos por Alberto Gamero arribaron a Estados Unidos con algunas bajas de importancia, han demostrado talante de cara a un nuevo año. Jugadores como Fernando Uribe y Leonardo Castro no viajaron con el equipo, esto, al argumentar ciertos problemas personales que debían solucionar en Colombia, no obstante, esto no fue impedimento para que el ‘Embajador’ se presentara con buenas fichas en USA.

Mientras tanto, Martín Demichelis y River Plate empiezan un nuevo proceso tras la salida de Marcelo Gallardo, quien finalizó su contrato y decidió no renovar con el ‘Millonario’ argentino. Son varias las fichas que tiene el onceno de la banda cruzada para el 2023, pues fueron las mismas que le permitieron al equipo, vencer a Rayados de Monterrey en el amistoso anterior.

Historial entre River Plate y Millonarios

Ambos equipos tienen una extensa relación y de hecho, son afines en uno de apodos, pues a los argentinos también se les conoce como el conjunto ‘Millonario’, tal como también se le ha denominado al plantel colombiano. Si bien, estas escuadras tienen una importante historia a nivel internacional y local, nunca han logrado cruzarse de manera oficial en alguna competición.

Las oportunidades en que se han enfrentado están enmarcadas por amistosos, pues en el marco de Conmebol o FIFA no hay un registro de torneo oficial. Además, hay que tener en cuenta que varios históricos hicieron parte de estos clubes en algún momento, pues hay nombres como los de: Alfredo Di Stéfano, Adolfo Pedernera, Amadeo Carrizo, Sergio Goycochea, entre otros, que aún recuerdan los hinchas.

- 1953: Millonarios 1-3 River Plate

- 1953: Millonarios 0-0 River Plater

- 1953: River Plate 1-5 Millonarios

- 1953: River Plate 1-1 Millonarios

- 1957: Millonarios 1-1 River Plate

- 1964: Millonarios 1-1 River Plate

- 2004: Millonarios 2-2 River Plate

- 2014: Millonarios 2-2 River Plate (Penales: 4-3)

- 2017: Millonarios 0-1 River Plate

- 2018: River Plate 4-1 Millonarios

Datos del partido

River Plate vs Millonarios

Estadio: Lockhart Stadium, Florida (Estados Unidos)

Hora: 7:30 p. m. (hora Colombia / 9:30 p. m. (hora Argentina)

Transmisión: Star+

Inicio de 2023 para Millonarios

El 11 de enero en el estadio Osceola County, del estado de Florida, Estados Unidos, Millonarios empató 2-2 en su primer partido del 2023 ante el club que milita en la Bundesliga alemana el Hertha de Berlín. El conjunto dirigido por el samario, Alberto Gamero, saltó al terreno de juego con el objetivo de dejar buenas sensaciones de cara al inicio del campeonato local y reflejó buena estabilidad en ataque, pero también fallas delicadas en defensa.

Mientras que gran parte del plantel se encuentra en suelo norteamericano, aquellos que se quedaron trabajando en la capital del país también han tenido bastante trabajo. El mismo día del partido, Millonarios hizo oficial el fichaje del defensor central Jorge Arias, para reforzar la última línea que no presentó comodidad en su partido de pretemporada.

