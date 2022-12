Los colombianos Daniel Ruiz y Kevin Mier entre el once ideal sub-23 de Latinoamérica en el 2022

Daniel Ruiz y Kevin Mier fueron elegidos para hacer parte del mejor once inicial latinoamericano sub-23 de 2022. Imagen: Dimayor.

Falta poco para que inicie el 2023 y los principales equipos del Fútbol Profesional Colombiano siguen preparando sus plantillas para encarar de la mejor manera todas las competencias que se avecinan en el futuro próximo. Millonarios, Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional han sido algunos de estos equipos que han tenido que sacar bastante de sus bolsillos para construir planteles competitivos de cara a su participación en torneos internacionales y el flujo de caja, para algunos comienza a escasear.

En el caso del Embajador, el descubrimiento de jóvenes perlas como los extremos Carlos Andrés Gómez y Daniel Ruiz, si bien les ha resultado en mejorar su nivel de juego, también han comenzado a representar una amenaza para las finanzas del equipo, ya que mantener tales talentos en el equipo, puede convertirse en algo bastante difícil.

Lo mismo sucede con el guardameta Kevin Mier que, defendiendo la portería del Verdolaga, ha visto como su imagen se ha convertido en certeza bajo los tres palos y esto trae su recompensa. El portero ha comenzado a entrar en consideración de la selección Colombia, que en un futuro próximo necesitará hacer una transición de arqueros y está posicionado como una de las principales opciones.

No obstante, no es para menos que estos jugadores les sean bastante complicados de mantener a sus respectivas instituciones. Este año, tanto Mier como Ruiz tuvieron un rendimiento tan bueno y tan constante que se ganaron un puesto en el mejor once inicial de Latinoamérica publicado por la plataforma Sofascore, un espacio especializado en estadística y rendimiento futbolístico.

Para ellos, las presentaciones de Daniel y Kevin con sus respectivos equipos fueron tan completas que lograron entrar en un limitado espacio de los mejores jugadores de todo un territorio mundial, definiendo realmente que son las promesas y el futuro del fútbol colombiano.

Con Millonarios, este año Daniel jugó un total de 57 partidos, acumuló más de 4.000 minutos de juego, anotó 9 goles y entregó 11 asistencias. Números que aparentemente parecen ser inferiores teniendo en cuenta la cantidad de encuentros disputados, no obstante, estas cifras se dieron en momentos cruciales, mismos que le permitieron a la escuadra Albiazul, quedarse con el título de Copa BetPlay que los clasificó a las fases preliminares de la Copa Libertadores 2023.

Por su lado, con Atlético Nacional, Kevin Mier, de tan solo 22 años se convirtió en el guardameta titular del cuadro antioqueño con 46 partidos bajo su nombre, dentro de los cuales firmó 17 de ellos con la portería a cero. Aparte de sus estadísticas individuales, Mier fue el héroe principal del cuadro antioqueño en la final de la Liga BetPlay I-2022 que disputaron ante Deportes Tolima, entregándole a su equipo su campeonato número 17 en su historia.

Este es el once ideal de Latinoamérica sub-23 completo

Kevin Mier (Nacional - Colombia); Nelson Cabanillas (Universitario - Perú), Israel Reyes (América - México), Vitao (Internacional - Brasil), Paolo Reyna (Melgar - Perú); Williams Alarcón (Unión La Calera - Chile), Fausto Vera (Corinthians - Brasil); Marcel Ruiz (Toluca - México); Daniel Ruiz (Millonarios - Colombia); José Manuel López (Palmeiras - Brasil) y Bastián Yáñez (Unión Yáñez - Chile)





