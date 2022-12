Shakira se quedaría con la casa de los padres de Piqué, la propiedad entró en el acuerdo de separación

Casa de los padres de Piqué entró en la disputa legal por la separación de bienes de la expareja. @BarcaUniversal

La separación entre Shakira y Gerard Piqué ha dado de qué hablar durante los últimos meses de 2022 y no es para menos, pues fue uno de los temas más sonados en los portales de la prensa rosa que siguió el paso a paso de los encuentros legales que tuvo la expareja para definir custodia de sus hijos y las propiedades que entrarían en el acuerdo de divorcio.

Recientemente, en el programa Mamarazzis del Periódico de España, las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez les contaron a sus seguidores que tenían información sobre la inmobiliaria que pondría a la venta la casa en la que vivían la intérprete de Monotonía y su expareja, en donde presuntamente le habría sido infiel con otras mujeres.

“Que sepan que tenemos controlada a la inmobiliaria que va a poner a la venta las propiedades… La única sociedad que tienen Shakira y Gerard Piqué, es que son propietarios de tres casas, la de la cantante, la de los padres de ella y la los padres de Gerard Piqué”, fueron las declaraciones que entregaron las periodistas en medio de su pódcast.

Por lo que según estas afirmaciones, el domicilio en el que residen los padres del exintegrante del Barça estaría en disputa entre la colombiana y el español para definir el futuro, si esta sería también vendida para repartir equitativamente los dividendos o qué ocurrirá con la casa en Barcelona.

Gerard Piqué y Shakira se han reunido hoy en un despacho de abogados para intentar llegar a un acuerdo sobre los términos de su separación.

Todo parece indicar que, en medio del proceso legal de separación, se han enterado de que la casa de los padres del exfutbolista español entró a la repartición de bienes que tenían cuando conformaron la sociedad conyugal en estos 12 años de relación.

También aprovecharon para indicarle a sus seguidores que no intenten buscar información sobre la residencia porque no hay intención de publicar fotos del inmueble, a menos de que “demuestres que tienes pasta y solvencia económica para comprarla, no te la van a mostrar”.

Adicionalmente, se conoció por parte del programa en mención que personas cercanas al entorno social de Shakira y Gerard Piqué que todavía no existe una fecha concreta para que la barranquillera y sus hijos abandonen España; además, de ratificar que esta será la última Navidad que los niños pasen en territorio español.

La colombiana y el español se divorciaron oficialmente hace unas semanas, tres propiedades entraron en la disputa legal

Buenas noticias para Shakira en su proceso con la Hacienda española

El Periódico de España ha compartido en su portal web lo que sería una buena noticia para la cantante colombiana en medio de la disputa legal que enfrenta con la Hacienda española, por la presunta evasión de impuestos que cometió Shakira.

“La Audiencia de Barcelona, la misma que lleva su caso de presunto fraude fiscal, acaba de absolver al excampeón de motos Sito Pons de un caso similar. Por si esto fuera poco, el abogado que ha conseguido que el excorredor profesional, que estaba acusado de seis delitos fiscales y que reside actualmente en Mónaco, sea absuelto es Pau Molins, el mismo que le lleva el caso a la cantante”, cita el medio español en su portal web.

Un fiscal español pide ocho años de prisión si se le comprueba su culpabilidad en estos delitos fiscales y una multa de más de 23 millones de euros, que en pesos colombianos serían aproximadamente $124′607.700.000.

