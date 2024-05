Karen, Melfi y Camilo pidieron perdón por escándalo que causó la expulsión de Isabella de ‘La casa de los famosos’

Karen, Camilo y Melfi se disculparon con los espectadores por lo ocurrido luego de la fiesta temática en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

El cierre de la semana 12 en La casa de los famosos Colombia tomó por sorpresa no solo a las 13 celebridades que seguían en competencia hasta la noche del sábado 4 de mayo, sino a los televidentes que estuvieron pendientes del destino de los participantes involucrados en el descontrol posterior a la fiesta temática, alusiva al carnaval de Río de Janeiro.

Isabella Santiago, en aparente estado de alicoramiento, protagonizó una serie de desórdenes que afectaron a Camilo Pulgarín, Miguel Melfi, Karen Sevillano, Ornella Sierra, y La Segura, ya fuese por violencia física o una situación de acoso sexual por parte de la actriz contra el cantante panameño. Cuando se difundieron las imágenes captadas por ViX –mismas que el Canal RCN se negó a mostrar en su espacio–, El Jefe anticipó medidas drásticas por lo ocurrido, comenzando por suspender las fiestas temáticas hasta nuevo aviso, colocar en la placa de eliminación a Camilo, Karen y Melfi, y la expulsión inmediata de Isabella.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La noticia dejó en shock a los participantes, pues no esperaban que lo sucedido fuese a derivar en una expulsión para cualquiera de ellos. La propia Isabella fue la más sorprendida, pues no pronunció una sola palabra mientras abandonaba el estudio y se abrazaba con sus compañeros del Team Galáctico que le brindaron su apoyo, pero no tuvieron otra opción más que empacar sus pertenencias ante su inminente salida.

La influencer caleña se dirigió a su familia y les pidió perdón por haber tenido que presenciarla perdiendo el control ante el escándalo de Isabella - crédito Canal RCN

En ese momento las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo le dieron a los tres castigados un espacio para que apelaran al público y los salvara en la gala de eliminación. Pero en vez de ello, los tres optaron por usar esa oportunidad para disculparse con sus familias y los televidentes por la situación de la madrugada del sábado.

La primera fue Karen, que rompió en llanto ante las cámaras y le pidió perdón a su familia por lo que tuvieron que presenciar a través de las cámaras. “Quiero hablarle a mi familia a mi mamá que es una persona muy paciente. A mí en mi casa no me han enseñado esto. Yo sé que soy una persona que reacciono muy feo a muchas cosas, por eso he trabajado internamente, muchísimo. Siempre voy al psicólogo, hablo de los límites, esta vez no pude y lo siento mami, papi y a mi novio que me está viendo allá”, declaró sollozando.

Juan Camilo Pulgarín pidió perdón en 'La casa de los famosos Colombia' por pelea con Isabella - crédito @jcamilopulgarin/IG

El siguiente fue Camilo Pulgarín, que protagonizó episodios de violencia física continuados ante Isabella durante esa madrugada. En su caso decidió dirigirse al público y demostró su pesar por la partida de Isabella, reconociendo que más allá de que se trate de un juego, hubo situaciones que se salieron de control, lamentando lo ocurrido.

“Quiero aprovechar este momento para pedirle disculpas a los muchachos, a Isabella más que todo. Me siento muy mal porque se haya ido, nosotros lo vimos como un juego… entonces pedirle disculpas a la gente, a todo el mundo, a los que vieron eso porque de pronto la charla se salió de las manos y se vio mal y de verdad estoy muy triste porque una competidora como Isabella no merecía salir así. Mil disculpas en serio por lo que pasó”, dijo.

Melfi señaló que nunca se imaginaron que se generaría un problema tan grave por lo ocurrido con isabella luego de la fiesta temática - crédito Canal RCN

Por último, Melfi, que fue víctima de las insinuaciones subidas de tono por parte de Isabella, recalcó que ninguno se imaginaba que la situación se saldría de las manos como lo hizo. “Siento que fue un momento que entendimos acá o pensamos podría ser un juego todo era risas, pero entendemos también que, las reglas son así y que obviamente afuera se ve distinto… si puede perdonarme y de corazón quererme que siga acá adentro pues aquí estoy para seguir dándolo todo”, expresó.