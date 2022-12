En San Victorino ponen a hacer planas a conductores mal parqueados

Plana de un conductor que dejó su vehículo mal parqueado. Crédito: Twitter.

En la mañana de este martes 20 de diciembre, a cuatro días de la Nochebuena, un grupo de conductores fue sorprendido parqueando en lugares indebidos en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá. Por ello, a propósito de una campaña de la Policía de Tránsito y Transporte, recibieron un castigo digno de una escuela primaria para evitar el comparendo.

Este barrio, ubicado entre la Avenida Caracas y la carrera décima, entre el Eje Ambiental y la calle décima, es altamente concurrido por centenares de comerciantes y bogotanos que quieren comprar ropa, zapatos, juguetes y otros artículos a precios cómodos, ya sea para empezar el año estrenando o para regalar a sus seres queridos.

No obstante, el volumen de personas se suma al de los vehículos que transitan o descargan elementos en esa área y dificulta el tránsito. El panorama no mejora por la costumbre que tienen algunos bogotanos de orillar sus carros en zonas no permitidas, bajo todo tipo de pretextos.

“Tenemos un top 5 de las excusas más recurrentes, en las cuales encontramos: yo no me demoro, no vi la señal de tránsito, no sabía que no se podía estacionar en ese sitio y que el vehículo se encontraba fuera de servicio”, aseguró el teniente coronel Wilson Barrios, comandante (e) de Tránsito y Transporte de Bogotá.

Como parte de la estrategia “Ni cinco minuticos”, con la que buscan educar a la gente para que no busque excusas para parquear en zonas no permitidas, algunos conductores de San Victorino tuvieron que verle la cara a un Papá Noel especial: un policía que juzga a los que parquean en cualquier lugar y a los que no.

“Queremos dar un mensaje para todos los ciudadanos, de que parqueen en sitios autorizados. No dejen su vehículo abandonado. Eviten una multa o, peor, que hurten su vehículo”, dijo este Papá Noel al informativo Noticias Caracol.

“Ese momento estamos desarrollando una campaña de Navidad para los mal parqueados que estamos identificando, que se ha denominado ‘Que Papá Noel no te coja mal parqueado’”, aseguró el comandante Barrios, según el cual 50 vehículos fueron hallados en sitios donde no es permitido estacionarse y a sus conductores les pidieron someterse a un castigo escuelero.

“La idea de esta campaña es que realicen unas planas pedagógicas donde se les reitere el buen estacionamiento de los vehículos por parte de estas personas”, añadió el uniformado. En efecto, varias personas tuvieron que descender de sus vehículos, sentarse en unas mesas, tomar unos enormes lápices y escribir 20 veces en una hoja la frase “no debo dejar mi vehículo mal parqueado”.

Un periodista de Noticias Caracol le preguntó a uno de los conductores amonestados sobre la enseñanza que le dejó la plana. “Pues, que uno no debe dejar el vehículo mal parqueado”, dijo Héctor Riaño, el amonestado. No obstante, aseguró que los parqueaderos públicos no estaban abiertos para cuando él llegó y no tenía otro sitio para dejar su vehículo. “Debían de colaborarnos, la misma policía, para que abrieran una hora más temprano para uno poder ingresar a los parqueaderos”, pidió el conductor.

Mal parqueados en cifras

El comandante Barrios señaló que en 2022, mediante 7.020 planes desplegados en Bogotá, emitieron 74.717 comparendos y más de 27.600 vehículos fueron inmovilizados por parquear en sitios no autorizados. Además, señaló que el 60 % de la congestión vehicular en la capital está relacionada con carros mal estacionados.

